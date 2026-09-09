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Građani Sarajeva osjete dim, vazduh zagađen: Uzrok bi mogao biti požar kod Trnova

Građani Sarajeva osjete dim, vazduh zagađen: Uzrok bi mogao biti požar kod Trnova

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Vazduh u Sarajevu jutros je zagađen, a građani u više dijelova grada prijavljuju neugodan miris dima. Uzrok bi mogao biti požar kod Trnova.

sarajevo grad Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Vazduh u Sarajevu jutros je zagađen, a građani se žale na neugodan miris dima koji se osjeti u različitim dijelovima grada, zbog požara.

Glavni zagađivač su čestice PM2,5, čija je izmjerena koncentracija jutros 26 mikrograma po metru kubnom, što je 5,2 puta više od godišnje smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo kažu da bi dim koji seosjeti mogao biti posljedica požara koji već treći dan gori na području Presjenice u opštini Trnovo, javljaju federalni mediji.

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Tagovi

Sarajevo vazduh zagađenje vazduha Požari

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