Zagađenje vazduha na alarmantnom nivou u Visokom i Sarajevu

U Visokom je jutros vazduh opasan za stanovništvo, a veoma nezdrav je u Prijedoru, Brodu, Ilijašu, Sarajevu, Vogošći, Kaknju i Travniku, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Prema mjerenjima u 7.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Visoko je 347, u Prijedoru 230, u Brodu 249, u Ilijašu 299, u Sarajevu 280, u Vogošći i Kaknju 256 i u Travniku 215.

Vazduh je nezdrav u Banjaluci sa indeksom 186, u Zenici 191, u Tuzli 182, u Hadžićima 173 i u Tešnju 169, a u Gacku i Živinicama je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Najugroženije su trudnice, stariji i djeca, osobe sa respiratornim i srčanim problemima.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.