I dalje gori kod Konjica: Požar se širi prema naseljima, "er traktor" na terenu

Veliki šumski požar kod Konjica širi se prema Galjevu i Ovčarima.

Izvor: Screenshot/Radio Konjic

Veliki šumski požar izbio je danas oko 14 časova na lokaciji Repovica, na samom ulazu u Konjic, a vatra se trenutno širi prema naseljenim mjestima Galjevo i Ovčari.

Iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Konjica saopšteno je da požar gori na lijevoj strani iznad pruge, a zahvaćena je borova šuma. Unutar požarišta padaju izgorjeli borovi, dok se stambeni objekti nalaze u neposrednoj blizini.

Na terenu su sve raspoložive snage Grada Konjica, uključujući pripadnike PVJ Konjic, PVJ Jablanica, DVJ Neretvica, vatrogasnu jedinicu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic, kao i mještane koji učestvuju u gašenju.

Požar je za sada zahvatio površinu veću od 200 kvadratnih metara, dok je njegov perimetar blizu dva kilometra.

Zbog situacije na terenu upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH kako bi se požar gasio iz vazduha. Požar iz vazduha trenutno gasi Air Traktor CZ HNK.

Osim požara na Repovici, aktivna su i druga požarišta na području Konjica.

Požari su aktivni u mjestima Ljubuča i Ratkamen, kao i na području između Čičeva i Česima, koje se nalazi na graničnom području sa opštinom Nevesinje.

Aktivan je i požar na platou planine Bitovnja.

Službe zaštite i spasavanja apeluju na građane u ugroženim naseljima da prate uputstva nadležnih organa i ostanu u pripravnosti.