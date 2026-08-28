Šumski požar kod Konjica se širi: Zatražena pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH

Šumski požar kod Konjica širi se zbog nepristupačnog terena. Zatraženo je angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH, dok je „er traktor“ već imao tri naleta.

Izvor: Screenshot/Radio Konjic

Na području Konjica trenutno je aktivan šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan "er traktor", te zatraženo angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH, saopštio je Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vatra je planula juče u 11.49 časova na lokalitetu Ravne (Badnje) ispod Čelinske planine, između naselja Oteležani, Gorani, Čelina i Bušćak, na oko 1.000 metara nadmorske visine.

Gašenje sa zemlje nije moguće zbog izrazito nepristupačnog i strmog terena.

Zbog kritičnog stanja zatražena je hitna pomoć iz vazduha.

Protivpožarni avion "er traktor" juče je izveo tri naleta kako bi usporio širenje vatre, a upućen je i službeni zahtjev za angažovanje helikoptera Oružanih snaga.

Na području Mostara tokom protekla 24 časa zabilježeno je više požara i drugih intervencija vatrogasaca.

U Donjoj Drežnici gorjeli su trava i nisko rastinje od 17.35 do 20.00, te u Rodoču, a od ponoći do 1.00 čas gorio je otpad u Hodbini.

Na području Čapljine gorjela je šuma na Bivoljem brdu.