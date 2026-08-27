Velika akcija trebinjskih vatrogasaca: Brane grad od požara sa Golog brda

Trebinjski vatrogasci od 5 časova vode veliku akciju na koti Golo brdo kako bi zaustavili vatrenu liniju i spriječili približavanje požara gradu.

Izvor: Vatrogasci Trebinje

Trebinjski vatrogasci pokrenuli su jutros veliku akciju na koti Golo brdo, prema selu Podkrajčići, kako bi zaustavili vatrenu liniju i spriječili da se požar približi gradu, javlja atv.

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je da je akcija počela u 5 časova i da su na terenu angažovane sve raspoložive snage.

"U pet časova pokrenuta je velika akcija na koti Golo brdo, prema selu Podkrajčići. Na terenu su svi raspoloživi pripadnici, ukupno 32 vatrogasca i pripadnika JU "Ekologija i bezbjednost", sa svim raspoloživim snagama, sredstvima i opremom, uz podršku helikoptera Oružanih snaga BiH“, rekao je Kašiković.

On je istakao da je prioritet da se vatrena linija zaustavi i da se spriječi njeno približavanje Trebinju iz pravca Podkrajčića.

"Cilj je jasan – zaustaviti vatrenu liniju i ne dozvoliti da se približi gradu iz pravca sela Podkrajčići", rekao je Kašiković.

Prema njegovim riječima, vatrogasci su iza sebe imali tešku noć i suočavaju se sa zahtjevnim terenom, ali su odlučni da odbrane ugroženo područje.

"Teška noć, težak teren, ali i odlučnost da se odbrani svaki ugroženi metar. Ljudstvo je na prvoj liniji i bori se maksimalno, bez povlačenja i bez kalkulacije. Trebinje se brani. Idemo zajedno do kraja!", poručio je Kašiković.