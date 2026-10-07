Komemoracija Biljani Plavšić u Banskom dvoru: "Zauvijek će ostati predsjednica"

Nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić danas je u Banskom dvoru u Banjaluci održana komemoracija.

Izvor: RTRS

Sa komemoracije je poručeno da će Biljana Plavšić biti upisana u srpskoj istoriji velikim slovima kao prva žena predsjednik, borac za srpski narod i Republiku Srpsku.

Novinarka Mira Lolić Močević rekla je na komemoraciji da će Plavšićeva za nju zauvijek ostati predsjednica Biljana Plavšić.

"Biljana Plavšić će za mene zauvijek biti predsjednica Biljana Plavšić", rekla je, dodavši: "Upisana je u srpskoj istoriji velikim slovima kao prva žena predsjednik. Tako i zaslužuje".

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će Plavšićeva ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku, te da je pružala šansu drugima i žrtvovala svoj komoditet izvanrednog intelektualca za političku borbu za Republiku Srpsku.

On je naveo da je Biljana Plavšić bila političar i dobar čovjek, te da će ostati zapisano da je presuđena, a da nije počinila nijedno ubistvo niti organizovala bilo šta.

"Plavšićeva se borila za srpski narod i njen jedini kriterijum u politici je bio da li se dovoljno borite ili ne za srpski narod. Nije joj bio važan neki politički predznak", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Plavšićeva je krajem devedesetih godina preuzela odgovornost za Republiku Srpsku i njenu stabilnost, u vrijeme kada je bila podijeljena i fizički i institucionalno, te kada je prijetilo da dođe do brutalnog sukoba i da nestane.

Bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić rekao je da se u slučaju Biljane Plavšić ne može govoriti samo o smrti jedne žene, već o kraju jednog života koji je bio neraskidivo vezan za najteže godine srpskog naroda u BiH na kraju 20. vijeka.

"Plavšićeva je bila među odvažnim ljudima koji su u jednom teškom vremenu preuzeli odgovornost za srpski narod u BiH", istakao je Čavić, dodavši da ne želi prihvatiti isključivost i zaslijepljenost svih onih koji čitav njen život svode samo na jednu nesrećnu presudu.

Komemoraciji su prisustvovali, između ostalih, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministri u Vladi Srpske, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman, bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalinić, bivši direktor Policije Republike Srpske Dragomir Andan, nekadašnji predsjedavajući Savjeta ministara Svetozar Mihajlović, bivši premijer Radovan Višković, bivši predsjednik DNS-a Marko Pavić i profesor Radomir Lukić.

Najviši zvaničnici Republike Srpske prethodno su se upisali u knjigu žalosti.

Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu, u 96. godini. Prije političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 27. oktobra 2009. godine.