Danas sahrana Biljane Plavšić u Banjaluci: Komemoracija u Banskom dvoru

Sahrana nekadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić biće održana danas u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Izvor: Srna

Prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru biti održana komemoracija, dok je juče na Novom groblju u Beogradu služen pomen.

Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu, u 96. godini. Prije političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 27. oktobra 2009. godine.

(Mondo)