Pravosnažna presuda Kabiloviću i Haliloviću: 19 i 6,5 godina zatvora za organizovani kriminal

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića za organizovani kriminal u vezi sa drugim krivičnim djelima u dijelu kojim su optuženi proglašeni krivim.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prvostepenom presudom Kantonalnog suda Kabiloviću je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 19 godina za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima ubistvo, dogovor za činjenje krivičnih djela, ugrožavanje bezbjednosti, nasilničko ponašanje, iznudu.

Haliloviću je Sud izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest i po godina za organizovani kriminal, nasilničko ponašanje, iznudu.

Uvažena je žalba Kantonalnog tužilaštva u odnosu na dio presude kojom su Kabilović, kao organizator grupe, i Halilović, kao njen član, oslobođeni optužbe za pomaganjem u pokušaju ubistva, a Kabilović i za pripremanje krivičnog djela, pa je presuda Kantonalnog suda u tom dijelu ukinuta i određen pretres pred Vrhovnim sudom FBiH.

Nakon što je Vrhovni sud potvrdio presuda je postala pravosnažna.

(Srna)