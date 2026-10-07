logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pravosnažna presuda Kabiloviću i Haliloviću: 19 i 6,5 godina zatvora za organizovani kriminal

Pravosnažna presuda Kabiloviću i Haliloviću: 19 i 6,5 godina zatvora za organizovani kriminal

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića za organizovani kriminal u vezi sa drugim krivičnim djelima u dijelu kojim su optuženi proglašeni krivim.

Pravosnažna presuda Kabiloviću i Haliloviću Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prvostepenom presudom Kantonalnog suda Kabiloviću je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 19 godina za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima ubistvo, dogovor za činjenje krivičnih djela, ugrožavanje bezbjednosti, nasilničko ponašanje, iznudu.

Haliloviću je Sud izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest i po godina za organizovani kriminal, nasilničko ponašanje, iznudu.

Uvažena je žalba Kantonalnog tužilaštva u odnosu na dio presude kojom su Kabilović, kao organizator grupe, i Halilović, kao njen član, oslobođeni optužbe za pomaganjem u pokušaju ubistva, a Kabilović i za pripremanje krivičnog djela, pa je presuda Kantonalnog suda u tom dijelu ukinuta i određen pretres pred Vrhovnim sudom FBiH.

Nakon što je Vrhovni sud potvrdio presuda je postala pravosnažna. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

presuda organizovani kriminal

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ