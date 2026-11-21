Jedna osoba je poginula, dok je više osoba povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na izlazu iz Dubrava prema Ceriku kod Brčkog, a u kojoj su učestvovali putničko vozilo i autobus, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta.

Izvor: Brčko 24/7

Portparol Policije Brčko distrikta BiH Dževida Hukičević izjavila je da je nesreća prijavljena večeras u 19.01 čas, nakon čega su policijski službenici odmah izašli na mjesto događaja.

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta i utvrdili da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovali putničko motorno vozilo i autobus. Jedno lice je smrtno stradalo, dok je više povrijeđenih lica zbrinuto u Javnoj zdravstvenoj ustanovi u Brčkom", rekla je Hukičević za "Avaz".

Saobraćaj na ovoj dionici puta potpuno je obustavljen radi vršenja uviđaja, a o nesreći je obaviješten i dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, koji je izašao na mjesto događaja.