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Tri osobe povrijeđene u sudaru kod Brčkog

Tri osobe povrijeđene u sudaru kod Brčkog

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tri osobe povrijeđene su u sudaru „pežoa“ i „mercedesa“ na kružnom toku u Sandićima kod Brčkog.

nesreća brčko Izvor: Facebook/RTV Hit

Tri lica povrijeđena su jutros u sudaru na kružnom toku u mjestu Sandići, na spoju brčanske obilaznice i magistralnog puta Bijeljina - Banjaluka, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.

Dva lica su lakše povrijeđena, a za treće se utvrđuje stepen povreda u Opštoj bolnici Brčko u koju su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći.

U saobraćaj nezgodi su učestvovala putnička vozila "pežo" i "mercedes".

Policijski službenici vrše uviđaj, a saobraćaj je na ovoj dionici potpuno obustavljen od 9.00 časova.

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Tagovi

Brčko saobraćajna nesreća

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