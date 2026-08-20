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Požar u objektu alternativnog smještaja u Brčkom: Spašavajući bebu skočio kroz prozor i slomio nogu

Požar u objektu alternativnog smještaja u Brčkom: Spašavajući bebu skočio kroz prozor i slomio nogu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Veliki požar izbio je u objektu alternativnog smještaja u brčanskom naselju Ivici. Izgorio je stan samohrane majke, a jedna osoba je povrijeđena tokom evakuacije.

požar Brčko Izvor: Srna/Dragan Đukić

U objektu alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe u brčanskom naselju Ivici danas popodne izbio je požar u kojem je pričinjena velika materijalna šteta, dok je jedno lice povrijeđeno tokom evakuacije.

Prema riječima stanara, vatru su prve primijetile komšije, nakon čega je brzom intervencijom Profesionalne vatrogasne jedinice Brčko distrikta požar lokalizovan.

Nezvanično se navodi da su uzrok požara usljed koga su oštećena dva stana, a cijeli objekat je ostao bez napajanja električnom energijom, najvjerovatnije neispravne elektroinstalacije na bojleru.

Direktno povrijeđenih od vatre nije bilo, ali je tokom spasavanja jednogodišnjeg djeteta stanar objekta skočio kroz prozor i zadobio prelom noge.

Stanarka Lejla Osmanović, samohrana majka petoro djece čiji je stan u potpunosti izgorio, izjavila je da su porodice ostale bez krova nad glavom i neophodne imovine, istakavši da je samo zahvaljujući činjenici da se požar desio tokom dana izbjegnuta veća tragedija.

Profesionalna vatrogasna jedinica Brčko distrikta tokom dana je imala čak pet intervencija.

Tačan uzrok požara u naselju Ivici i visina materijalne štete biće poznati nakon završetka uviđaja.

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Brčko požar

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