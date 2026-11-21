Više hiljada ljudi okupilo se večeras na Trgu bana Jelačića u Zagrebu na komemoraciji 32-godišnjem Kristijanu Josipu Periši, koji je preminuo u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan".

Izvor: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Građani su na početku komemoracije podigli u vazduh bijele jastuke, koje su ponijeli na poziv porodice preminulog mladića, u znak protesta protiv postupanja prema njemu u bolnici, prenose hrvatski mediji.

Mirna okupljanja održana su i u Rijeci i Bjelovari kako bi izrazili podršku porodici nesrećnog mladića.

Prema do sada objavljenim informacijama iz istrage i snimcima nadzornih kamera, medicinsko osoblje je 21. oktobra pritiskalo Perišu dok su ga fizički sputavali i preko lica su mu držali jastuk.

Zbog sumnje na teško ubistvo, ranije su uhapšena četiri medicinska tehničara, a istraga se u međuvremenu proširila na još četiri lica iz Bolnice, među kojima su ljekar i dvije medicinske sestre.

Zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u sprovođenju mjera fizičkog sputavanja, nakon čega je direktor Bolnice podnijela ostavku.

Porodica Periša je objavila pet zahtjeva, a to se odnosi na izmjene zakona i pravilnika o prisili, obavezan video-nadzor, ispitivanje svih učesnika u sobi, provjera bolovanja zaposlenih jer su nakon Kristijanove smrti zaposleni jedan za drugim otvarali bolovanja, te da Klinika za psihijatriju ubuduće nosi ime "Kristijan Josip Periš".

Kristijan Periš je bio kineziolog, atletičar i trener obaranja i paraobaranja ruke. Radio je s djecom i sa osobama s invaliditetom.