Na luksuznom kruzeru "Karipska princeza" 148 putnika i članova posade oboljelo je od stomačnog virusa samo četiri dana nakon isplovljavanja sa Floride.
Na kruzeru "Karipska princeza" samo četiri dana nakon polaska 148 ljudi obolelo je od virusa. Pogođeni su dijelovi posade, kao i putnici. Kruzer "Karipska princeza" isplovio je 11. novembra iz Fort Loderdejla u američkoj saveznoj državi Floridi. Ruta ovog kruzera vodi kroz Karibe, preko Kolumbije, kroz Panamski kanal, pa sve do Kostarike i Kajmanskih ostrva.
Putovanje iz snova se, međutim, samo četiri dana nakon početka za mnoge pretvorilo u noćnu moru. Kako prenosi "Fokus", do sada je ukupno 148 osoba oboljelo od stomačnog virusa. Od toga su 134 osobe putnici, a 14 članovi posade.
Mjere dezinfekcije
Kako saopštava američka zdravstvena agencija CDC (Centri za kontrolu i prevenciju bolesti), oboljeli se nisu zarazili istovremeno. Uzročnik izbijanja zaraze za sada još uvijek nije razjašnjen. Putovanje će se nastaviti prema planu i trebalo bi da se završi 23. novembra.
Kako bi zaustavila širenje bolesti, posada je, prema navodima CDC-a, preduzela dodatne mjere čišćenja i dezinfekcije. Pored toga, uzeti su uzorci, a oboljele osobe su izolovane.
"Razvoj situacije se kontinuirano prati", saopštila je brodska kompanija.
Najveći deo putnika, kao i posade, nije pogođen ovim virusom.
Posljednje izbijanje virusa u maju
Ovo nije prvi incident ove vrste na brodu "Karipska princeza". Već u maju 2026. godine oko 160 ljudi zarazilo se norovirusom. Za kompaniju "Prinses kruzis", ovo je ove godine čak četvrto zabilleženo izbijanje bolesti. CDC prati situaciju na daljinu i kontroliše higijenske mjere na brodu.
"Karipska princeza" je jedan od najvećih brodova u svojoj klasi. Od svog porinuća 2004. godine, prima oko 3.100 putnika i 1.100 članova posade. Brod je izgrađen 2003. godine u brodogradilištu "Finkantijeri" u Monfalkoneu, u Italiji, i ima tonažu od oko 113.000 bruto registarskih tona.