Na luksuznom kruzeru "Karipska princeza" 148 putnika i članova posade oboljelo je od stomačnog virusa samo četiri dana nakon isplovljavanja sa Floride.

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Na kruzeru "Karipska princeza" samo četiri dana nakon polaska 148 ljudi obolelo je od virusa. Pogođeni su dijelovi posade, kao i putnici. Kruzer "Karipska princeza" isplovio je 11. novembra iz Fort Loderdejla u američkoj saveznoj državi Floridi. Ruta ovog kruzera vodi kroz Karibe, preko Kolumbije, kroz Panamski kanal, pa sve do Kostarike i Kajmanskih ostrva.

Putovanje iz snova se, međutim, samo četiri dana nakon početka za mnoge pretvorilo u noćnu moru. Kako prenosi "Fokus", do sada je ukupno 148 osoba oboljelo od stomačnog virusa. Od toga su 134 osobe putnici, a 14 članovi posade.

Mjere dezinfekcije

Kako saopštava američka zdravstvena agencija CDC (Centri za kontrolu i prevenciju bolesti), oboljeli se nisu zarazili istovremeno. Uzročnik izbijanja zaraze za sada još uvijek nije razjašnjen. Putovanje će se nastaviti prema planu i trebalo bi da se završi 23. novembra.

Kako bi zaustavila širenje bolesti, posada je, prema navodima CDC-a, preduzela dodatne mjere čišćenja i dezinfekcije. Pored toga, uzeti su uzorci, a oboljele osobe su izolovane.

"Razvoj situacije se kontinuirano prati", saopštila je brodska kompanija.

Najveći deo putnika, kao i posade, nije pogođen ovim virusom.

Posljednje izbijanje virusa u maju

Ovo nije prvi incident ove vrste na brodu "Karipska princeza". Već u maju 2026. godine oko 160 ljudi zarazilo se norovirusom. Za kompaniju "Prinses kruzis", ovo je ove godine čak četvrto zabilleženo izbijanje bolesti. CDC prati situaciju na daljinu i kontroliše higijenske mjere na brodu.

"Karipska princeza" je jedan od najvećih brodova u svojoj klasi. Od svog porinuća 2004. godine, prima oko 3.100 putnika i 1.100 članova posade. Brod je izgrađen 2003. godine u brodogradilištu "Finkantijeri" u Monfalkoneu, u Italiji, i ima tonažu od oko 113.000 bruto registarskih tona.