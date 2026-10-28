All inclusive, osim povratka kući: Krstarenje iz snova pretvorilo se u brodolom bez potonuća

Umjesto nastavka putovanja preko okeana, putnike broda „Odisej“ dočekala je neplanirana stanica u Kambodži, nakon što je američka kompanija koja je vlasnik kruzera obustavila poslovanje.

Putnici prekookeanskog broda „Odisej“, njih oko 200, iznenada su iskrcani i ostavljeni u Kambodži nakon bankrota američke kompanije „Vila vi rezidensis“, koja je vlasnik kruzera.

Iz američke kompanije saopšteno je da suspenduju sve operacije „Odiseja“, dvije godine nakon isplovljavanja broda, navodeći vanredna povećanja cijena goriva nakon sukoba Amerike i Izraela sa Iranom.

U saopštenju kompanije navodi se da su mjesečni troškovi goriva po kabini porasli u prosjeku sa 1.800 dolara na iznos od 6.000 do 8.000 dolara u dijelovima Azije.

„Kompanija ne može da poveća izdvajanja putnika, što je rezultiralo nedostatkom operativnog modela pod trenutnim finansijskim pritiskom“, ističe se u saopštenju.

Brod dug 200 metara stigao je krajem sedmice sa Tajlanda sa 203 putnika i 156 članova posade.

(Mondo)