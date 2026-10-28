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Protesti studenata u Tirani se nastavljaju: Demonstranti traže ostavku Rame

Protesti studenata u Tirani se nastavljaju: Demonstranti traže ostavku Rame

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Studenti u Tirani nastavili su danas proteste okupljanjem ispred Ministarstva prosvjete, nakon čega su krenuli ka zgradi Vlade i pojedinim fakultetima, pozivajući kolege da im se pridruže.

Nastavljeni studentski protesti u Tirani, demonstranti traže ostavku Rame Izvor: Facebook printscreen /AP Youtube printscreen

Uz povike "Bez mladih nema Albanije", "Rama, podnesi ostavku" i "Revolucija", demonstranti su izrazili protivljenje Vladi i političkoj klasi, prenose albanski mediji.

Nakon okupljanja ispred Ministarstva prosvjete, studenti su krenuli ka zgradi Vlade, a zatim su se uputili ka Ekonomskom fakultetu, gdje su pozvali kolege da im se pridruže i obustave nastavu.

Protestna povorka potom je nastavila ka Pravnom fakultetu sa ciljem da se protest proširi i na druge fakultete Univerziteta u Tirani.

Tokom marša kroz Tiranu, studenti su se zaustavili i kod Direkcije policije.

Protestu se pridružilo i nekoliko profesora, koji je kritikovali političku klasu zbog stanja u zemlji i njenog uticaja na perspektivu mladih.

Studentski protesti traju duže od dvije nedjelje, a demonstranti su na ranijim skupovima odbili poziv premijera Edija Rame na dijalog.

(Mondo)

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Tagovi

Albanija Edi Rama protesti

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