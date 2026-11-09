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Pijanista pao sa kruzera i devet sati proveo u Pacifiku: Zbog jedne stvari imao je nevjerovatnu sreću da preživi

Pijanista pao sa kruzera i devet sati proveo u Pacifiku: Zbog jedne stvari imao je nevjerovatnu sreću da preživi

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Pijanista sa kruzera "Ovation of the Seas" pronađen je živ nakon devet sati provedenih u Tihom okeanu, a okolnosti njegovog preživljavanja iznenadile su i ribare koji su ga spasli.

Pijanista pao sa kruzera i devet sati proveo u Pacifiku Izvor: Youtube/The World - Residences at Sea/Printscreen

Pijanista sa kruzera pronađen je kako se održava na površini vode oko 32 kilometra od obale Kalifornije, nakon što je pao sa broda, prenose američki mediji.

Dvojica ribara pronašla su zaposlenog u kompaniji Royal Caribbean u blizini ostrva Katalina u petak, a zvaničnici vjeruju da je u Tihom okeanu proveo čak devet sati, prenosi CBS News, američki partner BBC-ja.

"Pomislio sam: 'Da, to je čovjek. Zaustavite brod, moramo da izvučemo sve ribarske strune'", ispričao je Grant Garet, prisjećajući se trenutka kada su on i Šon Norton ugledali muškarca u vodi.

Muškarac, čiji identitet još nije utvrđen, prevezen je u bolnicu u stabilnom stanju, saopštila je američka Obalska straža za BBC, dodajući da istražuje incident.

Ribari navode da im je muškarac rekao da radi kao pijanista na kruzeru "Ovation of the Seas", koji ima 14 paluba.

"Jedino što mi je rekao bilo je: 'Hvala vam. Mislio sam da ću umrijeti'", ispričao je Norton.

Obalska straža saopštila je da je primila prijavu od građanina koji je iz vode izvukao osobu pri svijesti.

Spaseni muškarac predat je spasiocima iz Njuport Biča, koji su potvrdili da je zaposlen na kruzeru "Ovation of the Seas".

Zvaničnici spasilačke službe vjeruju da je pao sa broda oko 2.30 časova ujutru, približno devet sati prije nego što je pronađen.

"Bio je oko 24 do 32 kilometra od obale, praktično usred okeana", izjavio je za CBS Adam Jasenda, načelnik jedne od jedinica spasilačke službe Njuport Biča.

"Da je bila druga godina, ne bi preživio"

Norton smatra da je muškarac preživio zahvaljujući neuobičajeno visokoj temperaturi okeana.

"Ove godine imamo izuzetno snažan El Ninjo. Ovaj čovjek je vjerovatno proveo deset sati u vodi, ali temperatura je bila oko 24 stepena", rekao je Norton.

"Da je bila neka druga godina, nema šanse da bi preživio", dodao je.

Prema naučnicima koji prate stanje u Pacifiku, El Ninjo koji se razvija trenutno je najjači otkako se vode mjerenja, a temperature okeana su oko 3,05 stepeni više od prosjeka.

Portparol kompanije Royal Caribbean Group izjavio je za BBC da kompanija pruža podršku i pomoć svom zaposlenom.

"Pružamo podršku i pomoć našem članu posade tokom ovog teškog perioda. Iz poštovanja prema privatnosti našeg zaposlenog, nemamo dodatnih detalja koje možemo da podijelimo", navodi se u saopštenju.

(Mondo)

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