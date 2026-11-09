Policajci heroji spriječili još veći masakr u Krakovu: Napadač ih ranio, a ovako su ga savladali

U Krakovu se dogodio stravičan napad u kojem je šest osoba ubijeno, a napadač je preminuo od povreda. Policajci i ljekari su spriječili još veći masakr.

Izvor: @bigbreakingit/X/Polonopedia/Poland Today

Krvavi pohod koji je u subotu zavio Poljskuu crno dobio je svoj tragični epilog: dvadesetčetvorogodišnji Mihal Okšinjski, koji je na Glavnom trgu u Krakovuubio šest osoba i ranio šesnaestoro, preminuo je u bolnici od posljedica povreda zadobijenih u okršaju sa policijom. Vijest je, pozivajući se na policijsku upravu Malopoljskog vojvodstva, prenio njemački list Die Welt.

Dok zemlja prolazi kroz dvodnevnu nacionalnu žalost, na vidjelo izlaze podaci o nezapamćenom herojstvu dvojice policajaca i ljekara koji su spriječili još gori ishod, ali i zastrašujući detalji o zločinu koji je napadač počinio nad sopstvenom porodicom prije nego što se uputio u centar grada.

Herojstvo policajaca i ljekara na ulicama Krakova

Drama u istorijskom jezgru Krakova započela je u subotu, 7. novembra, nešto poslije 15 časova. Zvanični podaci pokazuju da je prvi hitan poziv upućen u 15:00 i 15 sekundi - Okšinjski je automobilom uletio na Glavni trg i otvorio neselektivnu vatru na prolaznike.

Samo tri minuta kasnije, policajci su već razmjenjivali vatru sa napadačem. Bježeći s trga ka raskrsnici ulica Djetla i Stradomska, naoružani muškarac naišao je na dvojicu viših policijskih službenika: Jakuba Kulika i Artura Moranjskog.

Iako su obojica gotovo odmah pogođena, odbili su da ustuknu. Teško ranjen, Kulik je nastavio da uzvraća vatru i uspio da neutrališe napadača prije nego što se i sam srušio na pločnik.

‼️ MEET THE HEROES OF THE KRAKÓW ATTACK.Police officers Jakub Kulik (left) and Artur Morański (right) risked their lives to stop the attacker and protect innocent people.These are the heroes who deserve to be recognized. https://t.co/zADAdB1mMl — Polonopedia | Poland Today (@polonopedia)November 9, 2026

Svega nekoliko metara dalje, u obližnjem restoranu, ručak sa porodicama prekinula su dvojica iskusnih hirurga Univerzitetske bolnice u Krakovu: profesor Mihal Pendzivjatr i dr Mateuš Vjerdak.

Čim su utihnuli pucnji, ljekari su bez oklijevanja istrčali na ulicu i započeli zbrinjavanje ranjenih policajaca, obezbjedivši im dragocjeno vrijeme do dolaska ekipa hitne pomoći. Zahvaljujući prisebnosti policajaca i brzoj ljekarskoj reakciji, prekinut je napad koji je, prema procjenama poljskih vlasti, prijetio da preraste u pokolj još većih razmjera.

Arsenal u automobilu i stotine ispaljenih metaka

Na konferenciji za novinare, tužilac Pšemislav Novak iznio je podatak da je Okšinjski na trgu ispalio nekoliko desetina, pa čak i stotina metaka. U njegovom automobilu pronađen je čitav arsenal: dvije poluautomatske puške AR-15, dva pištolja i 500 komada municije, kao i četiri mobilna telefona čija bi forenzika trebalo da pruži uvid u komunikaciju prije napada.

Još sedam komada vatrenog oružja zaplijenjeno je u njegovom porodičnom stanu. Utvrđeno je da je mladić, po zanimanju strugar, koji je vikende sa ocem provodio u streljačkom klubu, legalno posjedovao jednu od pušaka i jedan pištolj.

Zločin u porodičnom domu prije polaska na trg

Istraga koja je uslijedila otkrila je da je zločin u Krakovu bio samo završni čin mračnog pohoda. U porodičnom stanu u mjestu Ostrovjec Švjentokšiski, policija je zatekla stravičan prizor: u krevetima, još uvijek u odjeći za spavanje, pronađena su tijela napadačevog oca, majke, mlađe sestre, kao i dvije mačke.

Svi su likvidirani s po dva hica u glavu, najvjerovatnije u noći između petka i subote ili u subotu rano ujutru, a da niko od komšija nije čuo pucnje.

the hero policeman who shot and captured the military uniform wearing terrorist who killed 6 and injured 15 in Krakow Poland.So far the info availanle - attacker is 25 yo Polish National used AR-15-style rifle to fire https://t.co/2HjkbwzswF — Big Breaking ⚡ (@bigbreakingit)November 7, 2026

Istraga terorizma, sporni simboli i političke tenzije

Poljsko tužilaštvo vodi postupak pod sumnjom na terorističko djelo, ali upozorava na preuranjene zaključke o profilu ubice. Tokom pretresa stana zaplijenjena je i takozvana Gadsdenova zastava - istorijski američki simbol iz 18. vijeka sa slikom zvečarke i natpisom "Ne gazi me" (poznat i sa omota albuma grupe Metalika), koji se danas u SAD vezuje za desni libertarijanizam, pokret "Čajanka", prkos centralnoj vlasti i populističku desnicu.

Slučaj je već izazvao oštre političke podjele u Varšavi. Izjava ministra unutrašnjih poslova Marćina Kjervinjskog da postoje indicije o radikalnim, ultranacionalističkim sklonostima osumnjičenog naišla je na žestoku reakciju poljskih konzervativaca, koji su to ocijenili kao pokušaj političke zloupotrebe tragedije i neosnovanog etiketiranja desnice prije završetka zvanične istrage.

Dok istražitelji analiziraju telefone i oružje kako bi sklopili mozaik ovog masovnog zločina, javnost u Poljskoj odaje počast stradalima i policajcima čija je požrtvovanost zaustavila napadača.

(Mondo)