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Policajci heroji spriječili još veći masakr u Krakovu: Napadač ih ranio, a ovako su ga savladali

Policajci heroji spriječili još veći masakr u Krakovu: Napadač ih ranio, a ovako su ga savladali

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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U Krakovu se dogodio stravičan napad u kojem je šest osoba ubijeno, a napadač je preminuo od povreda. Policajci i ljekari su spriječili još veći masakr.

Policajci heroji spriječili još veći masakr u Krakovu Izvor: @bigbreakingit/X/Polonopedia/Poland Today

Krvavi pohod koji je u subotu zavio Poljskuu crno dobio je svoj tragični epilog: dvadesetčetvorogodišnji Mihal Okšinjski, koji je na Glavnom trgu u Krakovuubio šest osoba i ranio šesnaestoro, preminuo je u bolnici od posljedica povreda zadobijenih u okršaju sa policijom. Vijest je, pozivajući se na policijsku upravu Malopoljskog vojvodstva, prenio njemački list Die Welt.

Dok zemlja prolazi kroz dvodnevnu nacionalnu žalost, na vidjelo izlaze podaci o nezapamćenom herojstvu dvojice policajaca i ljekara koji su spriječili još gori ishod, ali i zastrašujući detalji o zločinu koji je napadač počinio nad sopstvenom porodicom prije nego što se uputio u centar grada.

Herojstvo policajaca i ljekara na ulicama Krakova

Drama u istorijskom jezgru Krakova započela je u subotu, 7. novembra, nešto poslije 15 časova. Zvanični podaci pokazuju da je prvi hitan poziv upućen u 15:00 i 15 sekundi - Okšinjski je automobilom uletio na Glavni trg i otvorio neselektivnu vatru na prolaznike.

Samo tri minuta kasnije, policajci su već razmjenjivali vatru sa napadačem. Bježeći s trga ka raskrsnici ulica Djetla i Stradomska, naoružani muškarac naišao je na dvojicu viših policijskih službenika: Jakuba Kulika i Artura Moranjskog.

Iako su obojica gotovo odmah pogođena, odbili su da ustuknu. Teško ranjen, Kulik je nastavio da uzvraća vatru i uspio da neutrališe napadača prije nego što se i sam srušio na pločnik.

Svega nekoliko metara dalje, u obližnjem restoranu, ručak sa porodicama prekinula su dvojica iskusnih hirurga Univerzitetske bolnice u Krakovu: profesor Mihal Pendzivjatr i dr Mateuš Vjerdak.

Čim su utihnuli pucnji, ljekari su bez oklijevanja istrčali na ulicu i započeli zbrinjavanje ranjenih policajaca, obezbjedivši im dragocjeno vrijeme do dolaska ekipa hitne pomoći. Zahvaljujući prisebnosti policajaca i brzoj ljekarskoj reakciji, prekinut je napad koji je, prema procjenama poljskih vlasti, prijetio da preraste u pokolj još većih razmjera.

Arsenal u automobilu i stotine ispaljenih metaka

Na konferenciji za novinare, tužilac Pšemislav Novak iznio je podatak da je Okšinjski na trgu ispalio nekoliko desetina, pa čak i stotina metaka. U njegovom automobilu pronađen je čitav arsenal: dvije poluautomatske puške AR-15, dva pištolja i 500 komada municije, kao i četiri mobilna telefona čija bi forenzika trebalo da pruži uvid u komunikaciju prije napada.

Još sedam komada vatrenog oružja zaplijenjeno je u njegovom porodičnom stanu. Utvrđeno je da je mladić, po zanimanju strugar, koji je vikende sa ocem provodio u streljačkom klubu, legalno posjedovao jednu od pušaka i jedan pištolj.

Zločin u porodičnom domu prije polaska na trg

Istraga koja je uslijedila otkrila je da je zločin u Krakovu bio samo završni čin mračnog pohoda. U porodičnom stanu u mjestu Ostrovjec Švjentokšiski, policija je zatekla stravičan prizor: u krevetima, još uvijek u odjeći za spavanje, pronađena su tijela napadačevog oca, majke, mlađe sestre, kao i dvije mačke.

Svi su likvidirani s po dva hica u glavu, najvjerovatnije u noći između petka i subote ili u subotu rano ujutru, a da niko od komšija nije čuo pucnje.

Istraga terorizma, sporni simboli i političke tenzije

Poljsko tužilaštvo vodi postupak pod sumnjom na terorističko djelo, ali upozorava na preuranjene zaključke o profilu ubice. Tokom pretresa stana zaplijenjena je i takozvana Gadsdenova zastava - istorijski američki simbol iz 18. vijeka sa slikom zvečarke i natpisom "Ne gazi me" (poznat i sa omota albuma grupe Metalika), koji se danas u SAD vezuje za desni libertarijanizam, pokret "Čajanka", prkos centralnoj vlasti i populističku desnicu.

Slučaj je već izazvao oštre političke podjele u Varšavi. Izjava ministra unutrašnjih poslova Marćina Kjervinjskog da postoje indicije o radikalnim, ultranacionalističkim sklonostima osumnjičenog naišla je na žestoku reakciju poljskih konzervativaca, koji su to ocijenili kao pokušaj političke zloupotrebe tragedije i neosnovanog etiketiranja desnice prije završetka zvanične istrage.

Dok istražitelji analiziraju telefone i oružje kako bi sklopili mozaik ovog masovnog zločina, javnost u Poljskoj odaje počast stradalima i policajcima čija je požrtvovanost zaustavila napadača.

(Mondo)

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