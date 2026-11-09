Drama na nebu: Za dlaku izbjegnut sudar dva putnička aviona, hitno reagovala kontrola letenja

Airbus A350-900 kompanije Air France skrenuo sa putanje, izazivajući hitnu intervenciju kontrole letenja na aerodromu Los Anđeles.

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Širokotrupni dugolinijski avion Airbus A350-900 kompanije Air France (AF) našao se na putanji drugog putničkog aviona neposredno nakon polijetanja sa međunarodnog aerodroma Los Anđeles (LAX), 7. novembra 2026. godine, ondnosno u tzv. near miss situaciji.

Kontrola letenja morala je hitno da interveniše kako bi spriječila potencijalni sudar sa avionom American Airlines (AA) Airbus A321-200, koji je u tom trenutku takođe započeo penjanje poslije poletanja.

Prema do sada dostupnim informacijama koje prenosi Aerotine.aero, vertikalno rastojanje između dva aviona smanjilo se na svega oko 400 stopa (121 metar). Kontrolori su izdali hitna uputstva obema posadama, nakon što je A350 neočekivano skrenuo sa odobrene putanje, odnosno procedure za odlazak sa aerodroma.

Incident se dogodio oko 8.15 časova po univerzalnom koordinisanom vremenu (UTC). Let AF28 poletio je prvi, oko 8.15, dok je avion American Airlines na letu AA1660 napustio paralelnu pistu približno minut kasnije.

Kontrola letenja hitno reagovala

Kontrolori su intervenisali nakon što su uočili razvoj potencijalno opasne situacije. Posadi Air France naređeno je da odmah promijeni kurs na 270 stepeni. Istovremeno je posada leta AA1660 dobila upozorenje o drugom avionu. Kontrolor je prijavio da se saobraćaj nalazi u pravcu 12 sati, na udaljenosti manjoj od jedne nautičke milje.

Posada American Airlines potvrdila je prijem instrukcije da održi visinu od 2.000 stopa i saopštila da će smanjiti penjanje kako bi postupila prema naređenju.

Nakon prve intervencije, posadi francuskog aviona naređeno je da nastavi direktno prema navigacionoj tački DART i potom nastavi penjanje prema prvobitno dodeljenoj proceduri SUMMR2.

U nastavku radio-komunikacije kontrolor je pitao posadu Air France koju je proceduru za odlazak dobila. Piloti su na kraju potvrdili da im je odobren let prema proceduri SUMMR2. Kontrolor ih je potom obavijestio o mogućem odstupanju pilota od odobrene procedure i dao im telefonski broj za naknadni razgovor.

Oba aviona nastavila let prema odredištima

Nakon intervencije kontrole letenja, oba aviona nastavila su putovanje prema planiranim odredištima.

Let AA1660 kompanije American Airlines naknadno je dobio odobrenje za penjanje do 17.000 stopa, uz ograničenje brzine od 250 čvorova. Airbus A350 kompanije Air France takođe je nastavio let prema Papeeteu.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, niti je prijavljeno oštećenje bilo kog od dva aviona.

(Mondo)