Snažno nevrijeme koje je tokom noći zahvatilo dijelove južne Dalmacije ostavilo je znatne posljedice na poluostrvu Pelješcu, gdje se sumnja da je pijavica pogodila područje Orebića, oštetila porodične kuće, polomila stabla i podigla svlačionice sa igrališta.

Izvor: Dalmacija danas

Kako prenosi portal "Dalmacija danas", posebno dramatično bilo je oko tri časa poslije ponoći u istočnom dijelu Orebića, gdje je prošao izuzetno snažan vjetar.

"Noćas oko tri časa bio je šijun po istočnom dijelu Orebića. Ima štete na porodičnim kućama. Na fudbalskom igralištu podiglo je dvije velike svlačionice i bacilo ih preko visokog zida", ispričao je jedan mještanin, pojašnjavajući da se na Pelješcu za pijavicu tradicionalno koristi naziv šijun.

On je dodao da su svlačionice u međuvremenu vraćene na svoje mjesto, ali da su po okolini ostali brojni tragovi nevremena, uključujući i teške odlomljene grane velikog bora koje je vjetar odbacio daleko od stabla, sve do blizine plaže.

Nevrijeme nije zaobišlo ni ostatak poluostrva, pa su dijelove Pelješca tokom noći zahvatili snažni pljuskovi praćeni gradom. Prema svjedočenju mještana, sjeverna strana poluostrva prošla je znatno gore po pitanju grada, a u mjestu Kuna su se i nakon prolaska oluje zadržali ledeni nanosi.

Na jugu Dalmacije mjestimice je palo do 30 litara kiše po kvadratnom metru, uz grmljavinske sisteme koji su se tokom večeri i noći premještali prema Pelješcu, Dubrovniku i Konavlima, gdje su radari bilježili olujne oblake visoke i do deset kilometara.

Nakon burne noći, vrijeme se tokom subotnjeg jutra u većem dijelu Dalmacije djelimično stabilizovalo uz sunčane intervale i temperature od 13 do 19 stepeni Celzijusovih, ali su poslijepodne ponovo zabilježene lokalne nestabilnosti.

Meteorolozi za nedjelju, 22. novembar, najavljuju novo pogoršanje vremena uz češću kišu, pljuskove sa grmljavinom i jak do olujni jugo, dok već u ponedjeljak, 23. novembra, stiže osjetnije zahlađenje na obali i u zaleđu.