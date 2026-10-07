Amerika izdala upozorenje najvišeg stepena zbog kuge: "Hitno napustite Rusiju, ne možemo da vam pomognemo"

Američki Stejt department izdao je upozorenje najvišeg, četvrtog stepena, u kojem poziva svoje građane da ne putuju u Rusiju, a one koji se već nalaze tamo da hitno napuste zemlju zbog izbijanja smrtonosne kuge u Sibiru.

Izvor: mondo.ba

Iako iz Rusije stiže veoma malo zvaničnih detalja o pravoj razmjeri opasnosti, do sada je poznato da je od plućne kuge u sibirskom gradu Irkutsku preminula Darija Šipilova (28). Ona je radila kao laboratorijska tehničarka na Institutu za proučavanje opasnih zaraznih bolesti. Ubrzo nakon njene smrti, uvedene su rigorozne protivepidemijske mjere – zatvoreno je više bolnica, a oko 200 njenih kontakata stavljeno je u strogi karantin.

Zapadni mediji, pozivajući se na ruske izvore, prenose nezvanična saznanja o postojanju i druge žrtve ove zaraze, međutim, ruski zvaničnici tu informaciju do sada nisu potvrdili.

Saopštenje američke ambasade

Da je situacija u Rusiji i te kako alarmantna, potvrđuje i saopštenje američke ambasade u Moskvi. Oni navode da su upoznati sa izveštajima o pojavi plućne kuge, nastavljaju da prate situaciju i izdaju dramatično upozorenje:

"Vlada SAD ima ograničene mogućnosti da pruži pomoć američkim državljanima u Rusiji, naročito van Moskve. Osoblje američke vlade može da se suoči sa dodatnim ograničenjima u pogledu privatnih i službenih putovanja u određene regione iz zdravstvenih i bezbjednosnih razloga", stoji na zvaničnom sajtu ambasade.

Stejt department istovremeno podsjeća na važeće preporuke da se u Rusiju ne putuje i zbog visokog rizika od "neosnovanog pritvaranja i bezbjednosnih pretnji".

Hitne preporuke za Amerikance

Ambasada SAD objavila je i detaljan spisak koraka koje državljani u pogođenim područjima moraju da preduzmu:

Pratite uputstva lokalnih zdravstvenih organa i izbjegavajte pogođene medicinske ustanove.

Hitno zatražite ljekarsku pomoć ukoliko dobijete povišenu temperaturu ili simptome respiratornih infekcija.

Imajte spreman plan za hitan odlazak iz zemlje koji ne zavisi od pomoći Vlade SAD.

Pratite zdravstveno stanje 14 dana nakon putovanja ukoliko ste boravili u području epidemije.

Konsultujte se sa pružaocem putnog osiguranja o opcijama za medicinsku evakuaciju u slučaju bolesti u inostranstvu.

Posjetite sajtove Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) radi najnovijih zdravstvenih informacija specifičnih za Rusiju, kao i za opšte informacije o kugi.

Pratite lokalne medije i budite spremni da prilagodite planove.

Prijavite se u Program za registraciju putnika (STEP) kako biste u realnom vremenu primali zdravstvena i bezbjednosna obavještenja.

Provjerite opšte zdravstvene informacije, kao i spisak ljekara i ustanova koje preporučuje Ambasada na njihovom zvaničnom sajtu.

I Evropska unija na nogama, komšije već reaguju

Pored Vašingtona, situaciju sa ogromnom zabrinutošću posmatra i Brisel. Evropska komisija (EK) i države članice Evropske unije danas će razgovarati o sumnjama na izbijanje plućne kuge u Sibiru. Iako ruske vlasti umanjuju rizik i tvrde da nema dokaza da je smrt laborantkinje izazvana patogenima s kojima je radila, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) saopštio je da sumnja na izbijanje epidemije koja "još nije potvrđena", ali da se dešavanja pažljivo prate.

Da razloga za oprez ima, svjedoče i potezi susjednih država. Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan su već, svaka za sebe, uveli stroge preventivne sanitarne mjere na graničnim prelazima kako bi spriječili da se potencijalna smrtonosna zaraza prelije na njihove teritorije.

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(MONDO)