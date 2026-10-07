Policija zaplijenila 2,5 kilograma droge: Uhapšen muškarac iz Gradačca

Muškarac S. M. (35) iz Gradačca uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno oko 2,5 kilograma droge, 6.320 KM i 5.405 evra u različitim apoenima, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

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Od ovog lica je oduzeto oko 1,6 kilograma kanabis sative i i 900 grama spida.

Policija je području Kalesije izvršila pretres osumnjičenog i kod njega pronašla pet pakovanja droge, novac i mobilni telefon.

Pretresena i kuća, pomoćne prostorije, vikendica i automobil koje koristi i pronađeno devet pakovanja droge, tri pakovanja biljne materije, tri digitalne vage za precizno mjerenje i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet droge.

Na teret mu se stavlja krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je uz izvještaj sa dokazima predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

(Srna)