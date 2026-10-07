logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija zaplijenila 2,5 kilograma droge: Uhapšen muškarac iz Gradačca

Policija zaplijenila 2,5 kilograma droge: Uhapšen muškarac iz Gradačca

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muškarac S. M. (35) iz Gradačca uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno oko 2,5 kilograma droge, 6.320 KM i 5.405 evra u različitim apoenima, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Od ovog lica je oduzeto oko 1,6 kilograma kanabis sative i i 900 grama spida.

Policija je području Kalesije izvršila pretres osumnjičenog i kod njega pronašla pet pakovanja droge, novac i mobilni telefon.

Pretresena i kuća, pomoćne prostorije, vikendica i automobil koje koristi i pronađeno devet pakovanja droge, tri pakovanja biljne materije, tri digitalne vage za precizno mjerenje i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet droge.

Na teret mu se stavlja krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je uz izvještaj sa dokazima predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje droga Tuzla

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ