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Borba s vatrom kod Trebinja: Požar prišao izvorištu Vrelo oko i Vodovodu

Borba s vatrom kod Trebinja: Požar prišao izvorištu Vrelo oko i Vodovodu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Krak požara iznad Trebinja primakao se izvorištu "Vrelo oko", ali je situacija pod kontrolom. Požarna linija duga je 25 kilometara, a borba traje već sedam dana.

požar trebinje Izvor: Vatrogasci Trebinje

Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu "Vrelo oko" i trebinjskom "Vodovodu", a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci kako bi suzbili vatru, izjavio je večeras Srni načelnik gradskog Štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.

Bekan je rekao da se požar primakao iznad izvorišta, ali da je situacija pod kontrolom.

On je dodao da su na terenu i pripadnici Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost".

Bekan kaže da je stabilna situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra danas prijetila trebinjskim naseljima Police i Gučina.

On je dodao da je na tom području jutros u 5.00 časova trajala velika borba sa požarom, a tokom dana vatru je gasio i helikopter Oružanih snaga BiH.

Bekan je rekao da je stabilna situacija i na ostalim dijelovima požarišta.

Prema podacima vatrogasaca, požarna linija oko Trebinja duga je oko 25 kilometara, a vatrogasci i pripadnici svih ostalih ustanova i dobrovoljci danonoćno daju maksimum na terenu već sedam dana u borbi sa vatrenom stihijom.

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