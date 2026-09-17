Obrt u slučaju čapljinskog poštara: Ne ide u pritvor, braniće se sa slobode

Poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine, koji je juče priveden na granici zbog sumnje da je utajio novac od penzija, braniće se sa slobode.

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Nakon što je saslušan na jutrošnjem ročištu, Jukiću neće biti određen pritvor, te će mu biti omogućeno da dalji tok krivičnog postupka prati sa slobode.

Za pravno zastupanje angažovao je dva advokata iz jedne čapljinske kancelarije. Iako je javnost juče obaviještena da je Jukić lišen slobode na Međunarodnom graničnom prelazu Bijača, Hercegovina.info otkriva da je njegov povratak u zemlju zapravo bio unaprijed dogovoren sa postupajućim kriminalističkim inspektorom.

Jukić je sa Tajlanda avionom sletio u Frankfurt, odakle je letom stigao u Split. Potom se automobilom uputio ka Čapljini kako bi se javio u policiju, ali je na samom ulasku u Bosnu i Hercegovinu formalno uhapšen jer je sistem očitao aktivnu operativnu potragu.Pripadnici Policijske uprave Čapljina tada su ga preuzeli od Granične policije BiH i smjestili u prostorije za zadržavanje do jutrošnjeg saslušanja.

Podsjećamo, ovaj slučaj je danima intrigirao javnost nakon što je 7. septembra prijavljen Jukićev nestanak, dok je istovremeno ustanovljeno da korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno zadužio.

Istraga je utvrdila da je preko Mostara i Sarajeva otputovao za Bangkok, a na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili i video-snimci na kojima je prikazan kako boravi na Tajlandu u društvu djevojke.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo utaja, protiv njega je 10. septembra podnesena prijava, čime je potraga za nestalim licem preinačena u potjeru za osumnjičenim počiniocem. Iz preduzeća "Hrvatska pošta" Mostar ranije su saopštili da su sve penzije u potpunosti isplaćene korisnicima 10. septembra, kao i da su unutar firme pokrenute interne provjere.