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Potraga u Hercegovini: Nestao poštar iz Čapljine, s njim i više od 50 penzija

Potraga u Hercegovini: Nestao poštar iz Čapljine, s njim i više od 50 penzija

Autor Dragana Božić Izvor Hercegovina.info
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Policijskoj upravi Čapljina u ponedjeljak je prijavljen nestanak S.J. (1995), za kojim je raspisana operativna potraga nakon što se tokom vikenda uputio u Mostar, od kada mu se gubi svaki trag

Nestao poštar i Čapljine Izvor: Shutterstock/Kzenon

Prema informacijama Hercegovina.info, riječ je o poštaru koji živi u Višićima.

Prema medijskim navodima, na području Čapljine nije dostavljeno između 50 i 60 penzija koje je poštar preuzeo radi dostave. Taj podatak zasad nije zvanično potvrđen.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), nestanak sina u ponedjeljak oko 10.30 časova prijavila je njegova majka M.J. (1962) iz Čapljine.

Prema navodima iz prijave, S.J. se u subotu, 5. septembra, u večernjim časovima sa prijateljima uputio u Mostar. Posljednji kontakt sa njim majka je ostvarila u nedjelju oko 20.50 časova putem aplikacije WhatsApp, nakon čega više nije odgovarao na telefonske pozive.

O cijelom slučaju obaviješten je Odjel kriminalističke policije PU Čapljina, a policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem pronalaska nestale osobe i utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, navodi se u policijskom saopštenju.

(Mondo)

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Čapljina nestali poštar

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