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Oglasila se Enisa Leković koja je nestala u poplavama u Nepalu: "Hvala Bogu što sam zakasnila na autobus"

Oglasila se Enisa Leković koja je nestala u poplavama u Nepalu: "Hvala Bogu što sam zakasnila na autobus"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Enisa Leković iz Novog Pazara oglasila se prvi put nakon stravičnih poplava u Nepalu. Otkrila kako je izbjegla tragediju i zahvalila svima na podršci.

Prvo oglašavanje državljanke Srbije koja je nestala u Nepalu: Zakasnila sam na autobus Izvor: Facebook/Ines Todorović

Državljanka Srbije Enisa Leković iz Novog Pazara, koja je bila nestala tokom stravičnih bujičnih poplava u Nepalu, po prvi put se danas oglasila nakon nezapamćene katastrofe koja je pogodila Nepal. Opisala je kako joj je izgledao život od 26. avgusta kada je njena porodica izgubila kontakt sa njom.

"Hvala Bogu što sam zakasnila na autobus koji je trebalo da me odveze u područje pogođeno katastrofom, koja je, nažalost, odnijela mnogo života. Kada smo stigli drugim autobusom, jedno vozilo koje se vraćalo iz tog pravca reklo nam je da je došlo do poplave i da moramo da se vratimo.

Nastavili smo da vozimo još neko vrijeme. Na kraju nas je policajac obavijestio o poplavi i rekao nam da se vratimo.

Sve se dogodilo upravo u trenutku kada je trebalo da krenemo, tako da tada još uvijek nismo imali predstavu koliko je katastrofa ozbiljna niti koliko je života izgubljeno. Od srca hvala svima koji su se potrudili da me pronađu i svima koji su pružili podršku mojoj kćerki dok sam bila nedostupna.

Neizmjerno sam zahvalna svima i iskreno mi je žao što ste brinuli. Moje misli i molitve su uz svaku porodicu koja je izgubila voljenu osobu. Molim se za duše onih kojih više nema, za snagu i utjehu njihovim porodicama, kao i za sve one koji se još uvijek vode kao nestali - da budu pronađeni i bezbjedno vraćeni svojim domovima. Neka Bog čuva Nepal i sve one koji su pogođeni ovom tragedijom", navela je ona na svom "Instagram" nalogu.

Prema posljednjim podacima, u poplavama u Nepalu je stradalo više od 1.050 ljudi, dok se za više hiljada njih i dalje traga, prenosi "Skaj Njuz". Uzrok poplava je urušavanje glečerske mase u području Himalaja uz granicu sa Tibetom.

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