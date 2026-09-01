Broj stradalih u katastrofalnim poplavama i klizištima u Nepalu i Kini premašio je 1.000, dok spasioci vode trku s vremenom kako bi pronašli više od 4.400 nestalih i dostavili pomoć odsečenim područjima.

Izvor: EPA/Narendra Shrestha

Broj žrtava u poplavama koje su pogodile Nepal i Kinu premašio je 1.000, potvrdile su vlasti u utorak ujutru. Istovremeno, spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do područja koja su ostala izolovana zbog poplava i klizišta.

Prema podacima Nepalske agencije za upravljanje katastrofama, u toj zemlji je potvrđeno 987 smrtnih slučajeva, dok je broj nestalih smanjen na 3.916 ljudi, uključujući 583 strana državljanina. Kineske vlasti su u nedjelju prijavile najmanje 16 smrtnih slučajeva i 546 nestalih na svojoj strani granice, piše AP.

Vidi opis Više od 1.000 mrtvih u poplavama u Nepalu i Kini, stotine zarobljene u tunelima: Spasioci vode trku s vremenom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xinhua / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Anup OJHA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: RSS / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: RSS / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Do sada je spaseno najmanje 11.814 ljudi. Potraga je usmjerena na pronalaženje oko 900 radnika koji su nestali na 12 gradilišta hidroelektrana. Procjenjuje se da je 500 njih zarobljeno u tunelima, a spasioci pokušavaju da im obezbijede svježu vodu i vazduh. Zbog rizika od širenja bolesti, vlasti u okrugu Čitvan u centralnom Nepalu počele su privremena sahranjivanja neidentifikovanih tijela.

Prva žena pilot u Nepalu

Dok se nastavlja potraga za više od 4.400 ljudi koji se i dalje vode kao nestali u obe zemlje, sa terena stižu potresne priče o stradanju, ali i nesalomivom ljudskom duhu. Među spasiocima se ističe Prija Adhikari, prva žena pilot helikoptera u Nepalu, koja je izvela oko 100 misija za manje od nedjelju dana kako bi izvukla preživjele iz najteže pogođenih oblasti.

Sa terena stižu i vijesti o čudesnim spasavanjima, poput petogodišnje Maniše Magar koja je smatrana mrtvom nakon što ju je odnijela bujica, da bi je roditelji potom prepoznali na snimcima spasavanja i ponovo se spojili sa njom u Katmanduu.

Sahrana neidentifikovanih žrtava

Ipak, situacija na terenu je izuzetno teška. Na masovnim grobljima gdje vlasti sahranjuju stotine neidentifikovanih žrtava, spasioci se suočavaju sa mučnim zadatkom identifikacije, jer je zbog višednevnog boravka tijela u riječnom mulju i vodi prepoznavanje izuzetno otežano.

U Nepal pristižu i porodice nestalih stranih državljana, među kojima je i oko 80 Amerikanaca. Među njima je i jedna doktorka iz SAD koja traga za svojim roditeljima, uz nadu da su nakon alarma i upozorenja uspjeli na vrijeme da pobjegnu od vodene stihije.

Urušavanje glečera izazvalo katastrofu

Katastrofa je počela na Himalajima, gdje je urušavanje glečera poslalo ogromne količine stijena, leda i vode u doline. Naučnici koji su analizirali satelitske snimke vjeruju da je uzrok vjerovatno pukotina u steni ispod glečera.

Klizište je bilo toliko snažno da je registrovano kao seizmički događaj magnitude 5,2. Iznenadni talas vode i sedimenta poplavio je rijeke u Tibetu i Nepalu, uzrokujući izuzetno brz porast nivoa vode. Bujice su odnijele kuće, zgrade, puteve i mostove i ostavile za sobom velike količine blata i kamenja.

U međuvremenu, preživjeli u mjestima poput Devigata i Bidura vraćaju se u svoje uništene domove kako bi pokušali da spasu ono što je ostalo od njihovih stvari iz blata. Mnogi borave u školama koje služe kao privremena skloništa, dok se širom zemlje održavaju prve kremacije žrtava.