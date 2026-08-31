Zbog pretrpanih mrtvačnica i vrućina, vlasti u Nepalu počele su privremeno da sahranjuju žrtve poplava u masovne rovove, što je izazvalo revolt građana zbog kršenja hinduističke tradicije kremacije.

Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia

Privremene sahrane stotina žrtava katastrofalnih poplava izazvale su gnjev javnosti u dijelovima zemlje, gdje su građani optužili vlasti da ne poštuju hinduističke pogrebne običaje i da loše upravljaju situacijom.

Nepal je u ponedjeljak sahranjivao neka od stotina tijela izvučenih nakon razorne poplave nalik cunamiju, koja je protutnjala kroz himalajski region, odnoseći sela i ostavljajući iza sebe opustošenje.

U okrugu Čitvan u južnom i centralnom dijelu Nepala, stotine žrtava sahranjene su dok su čekale identifikaciju u žurno iskopanim rovovima, koji su služili kao privremene grobnice. To je izazvalo optužbe mještana da se ignorišu hinduističke tradicije sahranjivanja.

Vladini zvaničnici su istakli da je ova mjera neophodna zbog ozbiljnosti situacije, jer se procjenjuje da su katastrofalne poplave usmrtile najmanje 800 ljudi, a taj broj bi mogao dramatično porasti jer se još 3.000 osoba vodi kao nestalo. Neka od sahranjenih tijela rijeka Bote Kosi odnijela je stotinama kilometara nizvodno od epicentra poplave prije nego što su pronađena u Čitvanu.

Sahranjeno oko 100 ljudi

Očajne porodice preplavile su stanice za spasavanje i bolnice u potrazi za svojim nestalim rođacima, dok su se drugi suočili sa jezivim zadatkom identifikacije tijela u prepunim mrtvačnicama.

Vlasti su u subotu izvršile privremenu sahranu oko 100 žrtava, rekli su zvaničnici, dok su se forenzički timovi mučili da se nose sa obimom posla. Konvoj vozila koja su prevozila tijela ušao je u bujno, pošumljeno područje dok je bager kopao široki rov u crvenoj zemlji, pod budnim okom zvaničnika i medija.

Vidi opis Sahrane žrtava poplava u Nepalu bez dostojanstva: Nepoštovanje svetih običaja izazvalo revolt naroda (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xinhua / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Anup OJHA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: RSS / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: RSS / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Anil Tapa, policijski inspektor koji koordinira rukovanjem tijelima, rekao je da se uzimaju uzorci DNK za još 50 tijela uoči njihove vjerovatne sahrane u nedjelju.

Ograničena forenzička infrastruktura i nedovoljni kapaciteti mrtvačnica u okrugu dodatno su otežali napore da se izađe na kraj sa ogromnim brojem tijela izvučenih nakon katastrofe, navode zvaničnici, javlja Euronjuz.

Kritike na račun sahrana

Visoka vlažnost vazduha i nesnosna vrućina ubrzale su raspadanje, što je dodatno otežalo situaciju, dok su zdravstveni stručnjaci upozorili da bi ostavljanje posmrtnih ostataka na otvorenom moglo povećati rizik od širenja bolesti.

Dok se preživjeli bore sa posljedicama, kritike na račun sahrana su rasle. Neki stanovnici su rekli da su nastradali danima čekali na posljednji ispraćaj i da im je uskraćeno dostojanstvo u smrti. Porodice koje i dalje čekaju da pronađu svoje nestale srodnike, kao i pojedine javne ličnosti, postavile su pitanje da li su vlasti reagovale prebrzo.

Ovo pitanje je posebno osjetljivo u Nepalu, pretežno hinduističkoj naciji u kojoj se pokojnici tradicionalno kremiraju.

"Mrtvi zaslužuju da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naša tradicija je da ih kremiramo na obali rijeke, u krugu najuže porodice", rekla je Rubi Čodari, kojoj se dvije rođake vode kao nestale.

"Ljudi su zabrinuti da bi ovo mogla biti trajna sahrana, ali to je samo privremeno rješavanje situacije. Ako neko kasnije uspije da potvrdi identitet pomoću dostupnih informacija, moći će da preuzme tijelo i obavi odgovarajuće obrede", dodao je Tapa.

Amrit Bahadur Rai, šef diplomatije Nepala, rekao je da je privremena sahrana neidentifikovanih tijela sprovedena u skladu sa međunarodno prihvaćenim protokolima za upravljanje katastrofama, uključujući protokole Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

"Porodice mogu kasnije da uporede podatke i biće im dozvoljeno da ekshumiraju posmrtne ostatke radi obavljanja neophodnih rituala", rekao je Rai na konferenciji za novinare u glavnom gradu Katmanduu.