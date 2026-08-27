Broj poginulih u Nepalu porastao na 389, traga se za više od 660 turista

Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 389, dok je 466 ljudi povrijeđeno. Više od 660 turista vodi se kao nestalo nakon zemljotresa i klizišta.

Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Broj poginulih u poplavama u Nepalu dostigao je 389, a povrijeđeno je 466 ljudi, saopštila je lokalna policija.

Snažna bujica vode ušla je juče u korito rijeke Botekoši u planinskom dijelu Nepala nakon zemljotresa i pokretanja klizišta.

Prema podacima Nepalske turističke organizacije, više od 660 turista se vodi kao nestalo nakon poplave.