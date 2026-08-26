Broj žrtava u bujičnim poplavama u Nepalu porastao je na 95, a kao uzrok se navodi jak zemljotres koji je pokrenuo zemljište koje je pokrenulo bujične poplave.

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Bujične poplave nakon snažnog zemljotresa pogodile su danas region himalajskog regiona Nepala i kineskog Tibeta kada je poginulo, prema posljednjim informacijama, najmanje 95 osoba, dok se kao uzrok navodi jak zemljotres koji je pokrenuo klizište koje je pokrenulo bujične poplave, javlja "CNN". Prema zvaničnim informacijama policije, čak 384 turista i planinara se vodi kao nestalo među kojima je 291 strani državljanin i 93 Nepalca.

Na društvenim mrežama osvanuo je već veliki broj zastrašujućih snimaka iz Nepala. Brojni snimci svjedoče o razmeri nezapamćene katastrofe, mnogi su pomislili da su u pitanju snimci nastali putem vještačke inteligencije ili da su u pitanju filmovi katastrofe, ali nažalost to nije slučaj.

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Vidi opis Apokaliptične scene poplava u Nepalu: Voda nosi sela, zgrade i kuće, dramatičan skok mrtvih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xinhua / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Anup OJHA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: RSS / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: RSS / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Bujične poplave odnijele su čitava sela, uništile puteve, manje objekte, kuće, zgrade, voda sve nosi kao da nikada tu ništa nije ni postojalo. Snažan zemljotres, registrovan jutros oko 8.30 časova po lokalnom vremenu, pokrenuo je, prema prvim informacijama, "lanac" katastrofe na granici Nepala i Tibeta.

Šta je uzrok poplava u Nepalu?

Video showing the flood in Nepalpic.twitter.com/y3v85W4GGs — Faytuks Network (@FaytuksNetwork)August 26, 2026

Zemljotres je izazvao klizište koje je potom izazvalo bujičnu poplavu. Ono što se dosad zna o Kini jese da je i tamo katastrofna situacija, ali trenutno nema pouzdanih informacija, one se očekuju u narednim satima.

A flash flood hit the Bhotekoshi River area in Gosainkunda, Rasuwa, Nepal today, destroying markets, homes, and hydropower infrastructure in Timure and Syabrubesi.



At least 8 people have been confirmed dead, and heavy casualties are feared as dozens of people—including…pic.twitter.com/MBU4jbeDzU — Saima Komal (@Saimakomal129)August 26, 2026

To je potvrdio i nepalski ministar spoljnih poslova Šišir Kanal. On je napomenuo u obraćanju predstavnicima medija da je istraga svakako u toku i da se sve još uvijek provjerava.

U okrugu Nuvakot je nabujala rijeka Trišuli čak srušila most i nekoliko višespratnica duž obale. Nestale su brojne zgrade i drveće duž obale.

Nepal je morao da pozove u pomoć spasioce iz Kine i Indije. U mjestima gdje su poplave već "protutnjale" zemlja je prekrivena debelim slojem blata i kamenja.