Broj žrtava u bujičnim poplavama u Nepalu porastao je na 95, a kao uzrok se navodi jak zemljotres koji je pokrenuo zemljište koje je pokrenulo bujične poplave.
Bujične poplave nakon snažnog zemljotresa pogodile su danas region himalajskog regiona Nepala i kineskog Tibeta kada je poginulo, prema posljednjim informacijama, najmanje 95 osoba, dok se kao uzrok navodi jak zemljotres koji je pokrenuo klizište koje je pokrenulo bujične poplave, javlja "CNN". Prema zvaničnim informacijama policije, čak 384 turista i planinara se vodi kao nestalo među kojima je 291 strani državljanin i 93 Nepalca.
Na društvenim mrežama osvanuo je već veliki broj zastrašujućih snimaka iz Nepala. Brojni snimci svjedoče o razmeri nezapamćene katastrofe, mnogi su pomislili da su u pitanju snimci nastali putem vještačke inteligencije ili da su u pitanju filmovi katastrofe, ali nažalost to nije slučaj.
Pogledajte fotografije poplave u Nepalu
Apokaliptične scene poplava u Nepalu: Voda nosi sela, zgrade i kuće, dramatičan skok mrtvih
Bujične poplave odnijele su čitava sela, uništile puteve, manje objekte, kuće, zgrade, voda sve nosi kao da nikada tu ništa nije ni postojalo. Snažan zemljotres, registrovan jutros oko 8.30 časova po lokalnom vremenu, pokrenuo je, prema prvim informacijama, "lanac" katastrofe na granici Nepala i Tibeta.
Šta je uzrok poplava u Nepalu?
Video showing the flood in Nepalpic.twitter.com/y3v85W4GGs— Faytuks Network (@FaytuksNetwork)August 26, 2026
Zemljotres je izazvao klizište koje je potom izazvalo bujičnu poplavu. Ono što se dosad zna o Kini jese da je i tamo katastrofna situacija, ali trenutno nema pouzdanih informacija, one se očekuju u narednim satima.
A flash flood hit the Bhotekoshi River area in Gosainkunda, Rasuwa, Nepal today, destroying markets, homes, and hydropower infrastructure in Timure and Syabrubesi.— Saima Komal (@Saimakomal129)August 26, 2026
At least 8 people have been confirmed dead, and heavy casualties are feared as dozens of people—including…pic.twitter.com/MBU4jbeDzU
To je potvrdio i nepalski ministar spoljnih poslova Šišir Kanal. On je napomenuo u obraćanju predstavnicima medija da je istraga svakako u toku i da se sve još uvijek provjerava.
U okrugu Nuvakot je nabujala rijeka Trišuli čak srušila most i nekoliko višespratnica duž obale. Nestale su brojne zgrade i drveće duž obale.
रसुवामा आएको बाढीले एउटा जलविद्युत आयोजनासहित धेरै पुल र सडकहरू बगाएको छ। हाम्रा मानिसहरूलाई सहयोगको खाँचो छ।pic.twitter.com/eofeBF6rif— Nepal Correspondence (@NepCorres)August 26, 2026
Nepal je morao da pozove u pomoć spasioce iz Kine i Indije. U mjestima gdje su poplave već "protutnjale" zemlja je prekrivena debelim slojem blata i kamenja.
Nearly 300 foreign tourists are missing after massive floods in Nepal.— NEXTA (@nexta_tv)August 26, 2026
The footage shows the border between Nepal and China.pic.twitter.com/cK5NNvmneU