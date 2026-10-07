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EU pooštrava granice za kancerogene supstance: Cilj zaštita radnika

EU pooštrava granice za kancerogene supstance: Cilj zaštita radnika

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Evropski parlament izglasao je pooštravanje graničnih vrijednosti za nekoliko hemikalija da bi uveo ograničenja za štetne supstance, jer je rak vodeći uzrok smrti povezanih sa radom u EU.

EU pooštrava granice za kancerogene supstance Izvor: Nikola Fific / Shutterstock.com

Očekuje se da će nova ograničenja za razne kancerogene zagađivače poboljšati zaštitu, posebno od raka pluća, u proizvodnji baterija i čelika, piše danas Špigel.

Nova ograničenja se primjenjuju, između ostalog, na jedinjenja kobalta koja se koriste u proizvodnji baterija za električna vozila. Kobalt se smatra kancerogenim, a u nekim slučajevima i mutagenim metalom.

Niže granice izloženosti važiće i za ugljovodonike iz proizvodnje metala i za 1,4-dioksan, koji se koristi u hemijskoj i tekstilnoj industriji.

Cilj novih pravila je da spriječe oko 1.700 slučajeva raka pluća i 19.000 drugih bolesti tokom narednih 40 godina.

Industrija ima šest godina da se prilagodi novim ograničenjima a tokom ovog prelaznog perioda, primjenjivaće se stroža ograničenja. 

(Srna)

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Tagovi

EU radnici hemikalije zaštita na radu

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