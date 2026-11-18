Paroh zavidovićki Zoran Živković rekao je da nije bilo oštećenja na pravoslavnim spomenicima na groblju kod Manastira Svete Trojice u Vozući.
Prota Živković kaže da nema razloga za uznemirenost, s obzirom na to da su objavljene fotografije, na kojima se vidi izgorjela trava i polegnuti spomenici, snimljene tokom požara koji je u ljetnom periodu zahvatio ovo područje.
Prema njegovim riječima, oboreni spomenici i kameni krstovi potiču iz ranijeg perioda.
Paroh iz Zavidovića: Nije bilo oštećenja pravoslavnih spomenika u Vozući
Prota Živković zahvalio je za veliko interesovanje za ovaj slučaj, a objavu koja je dovela do uznemirenja javnosti ocijenio je nesmotrenom.
Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH juče je saopšteno da su na groblju pored manastira Vozuća u opštini Zavidovići oštećeni srpski spomenici.
(Srna)