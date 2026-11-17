Na groblju pored manastira Vozuća u opštini Zavidovići oštećeni su srpski spomenici, saopšteno je iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Iz Odbora su naveli da je uvidom u fotografije koje su napravljene u avgustu i septembru, a koje su dobili od lica porijeklom sa područja Vozuće, vidljivo da su u nepoznatom vremenskom intervalu oštećeni ovi spomenici.

U saopštenju je navedeno da je uvidom u evidencije i skice utvrđeno da su spomenici locirani na četiri parcele koje pripadaju katastarskoj opština Vozućica u Zavidovićima.

Vidi opis Skrnavljenje srpskog groblja u Vozući: Uništeni krstovi i razbijeni spomenici (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH Br. slika: 4 4 / 4

Uništen je i uklesani krst na novijem mermernom spomeniku i vidljivo je da je postojala namjera da se uništi upotrebom silom i tupim predmetom.

Na dva kamena spomenika oštećeni su krstovi, a na jednoj od fotografija je vidljivo da je više spomenika razbijeno.

Iz Odbora traže od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova za područje katastarske opštine Vozućica da sprovedu istražne radnje i utvrde kada je došlo do oštećenja spomenika i na koji način su oštećeni.

U ovom odboru su izrazili uvjerenje da bi ovlašteni vještaci građevinske, arhitektonske ili druge tehničke struke mogli da utvrde vrijeme i način oštećenja krstova.

(Srna)