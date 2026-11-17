Na groblju pored manastira Vozuća u opštini Zavidovići oštećeni su srpski spomenici, saopšteno je iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.
Iz Odbora su naveli da je uvidom u fotografije koje su napravljene u avgustu i septembru, a koje su dobili od lica porijeklom sa područja Vozuće, vidljivo da su u nepoznatom vremenskom intervalu oštećeni ovi spomenici.
U saopštenju je navedeno da je uvidom u evidencije i skice utvrđeno da su spomenici locirani na četiri parcele koje pripadaju katastarskoj opština Vozućica u Zavidovićima.
Skrnavljenje srpskog groblja u Vozući: Uništeni krstovi i razbijeni spomenici (FOTO)
Uništen je i uklesani krst na novijem mermernom spomeniku i vidljivo je da je postojala namjera da se uništi upotrebom silom i tupim predmetom.
Na dva kamena spomenika oštećeni su krstovi, a na jednoj od fotografija je vidljivo da je više spomenika razbijeno.
Iz Odbora traže od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova za područje katastarske opštine Vozućica da sprovedu istražne radnje i utvrde kada je došlo do oštećenja spomenika i na koji način su oštećeni.
U ovom odboru su izrazili uvjerenje da bi ovlašteni vještaci građevinske, arhitektonske ili druge tehničke struke mogli da utvrde vrijeme i način oštećenja krstova.
(Srna)