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Vandali uništili spomenik aktivisti Čarliju Kirku: Skrnavljen samo nekoliko dana nakon otkrivanja (Foto)

Vandali uništili spomenik aktivisti Čarliju Kirku: Skrnavljen samo nekoliko dana nakon otkrivanja (Foto)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Spomenik ubijenom američkom aktivisti Čarliju Kirku u Finiksu poliven je crvenom bojom tokom vikenda, svega nekoliko dana nakon što je svečano otkriven na godišnjicu njegove smrti.

Vandalizovan spomenik Čarliju Kirku u Finiksu: Poliven crvenom bojom Izvor: Facebook

Novopostavljeni spomenik ubijenom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku vandalizovan je u noći između subote i nedjelje u Finiksu, objavila je organizacija koju je osnovao Kirk.

Tajler Bojer, glavni operativni direktor Turning Point Action-a, političke organizacije usmjerene na mlade koju je osnovao Kirk, objavio je na društvenoj mreži X da je spomenik poliven crvenom bojom.

Policija u Finiksu potvrdila je da je u nedjelju ujutro dobila dojave o vandalizovanom spomeniku ispred sjedišta Turning Point-a i pozvala sve koji imaju informacije da se jave.

Izvor: Facebook

Spomenik otkriven na godišnjicu smrti

"Jutros smo se probudili i zatekli radikalne kriminalce kako vandalizuju naše sjedište", napisao je Bojer na X-u uz fotografije spomenika i zasebnog natpisa koji je takođe bio isprskan bojom. Spomenik je otkriven u četvrtak, na godišnjicu Kirkove smrti. Kirk je ubijen 10. septembra 2025. godine na događaju Turning Point-a u američkoj saveznoj državi Juta. Muškarac optužen za Kirkovo ubistvo, Tajler Robinson, izjasnio se da nije kriv po optužbi za ubistvo. 

Kirkov politički aktivizam i naslijeđe podijelili su javnost u SAD. Kritičari su Kirkove izjave smatrali rasističkim, antimigrantskim, transfobičnim i mizoginim. Njegove pristalice opisivale su ga kao branioca konzervativnih vrijednosti i javne rasprave.

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Čarli Kirk spomenik vandalizam

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