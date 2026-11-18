Na području Policijske uprave Banjaluka tokom proteklog vikenda kontrolisano je 4.747 učesnika u saobraćaju, a zbog vožnje pod dejstvom alkohola i opojnih droga iz saobraćaja je isključeno više od 160 vozača.

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Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola sankcionisana su 163 vozača. Od tog broja, 91 vozač imao je od 0,31 do 0,80 g/kg alkohola u krvi, 45 od 0,81 do 1,50 g/kg, dok je kod pet vozača utvrđeno od 0,01 do 0,30 g/kg.

U službenim prostorijama do otrežnjenja zadržana su 22 vozača kod kojih je utvrđeno više od 1,5 g/kg alkohola u krvi, a kod deset njih izmjereno je više od 2 g/kg.

Dva vozača odbila su alkotestiranje, dok je evidentirano i 38 ostalih prekršaja.

Na prisustvo opojnih droga i psihoaktivnih lijekova testirano je sedam vozača, od kojih je jedan bio pozitivan, dok je još sedam odbilo testiranje.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge.

(Mondo)