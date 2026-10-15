Alarmantni rezultati istraživanja: Čak 92 odsto trgovina u BiH prodaje alkohol maloljetnicima

Centar za edukaciju mladih (CEM) predstavio je rezultate istraživanja "Tajni kupac", provedenog tokom 2026. godine u 10 gradova širom BiH, koji pokazuju da je čak 92 odsto kontrolisanih trgovina prodalo alkohol maloljetnim osobama, uprkos zakonskoj zabrani.

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Istraživanjem je obuhvaćeno 100 trgovina, a u terenskom radu učestvovala su dva maloljetna volontera uzrasta od 12 do 16 godina, koji su u ulozi tajnih kupaca provjeravali da li trgovci poštuju propise o zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina.

Prema rezultatima istraživanja, prodaja alkohola maloljetnicima zabilježena je u gotovo svim obuhvaćenim gradovima.

Najveći procenat zabilježen je u Sarajevu, Mostaru, Doboju i Vitezu, gdje je alkohol prodat maloljetnim tajnim kupcima u svih 100 odsto kontrolisanih trgovina.

U Banjaluci, Tuzli, Jajcu i Bugojnu taj procenat iznosio je 90 odsto, dok je u Travniku i Zenici zabilježena stopa od 80 odsto.

Izvor: CEM

Iz Centra za edukaciju mladih upozoravaju da ovi podaci ukazuju na ozbiljan problem u primjeni zakonske zabrane prodaje alkohola maloljetnicima te potrebu za odlučnijim djelovanjem nadležnih institucija.

CEM poziva na pojačan nadzor i strože sankcije

Kako bi se smanjila dostupnost alkohola djeci i mladima, iz CEM-a ističu potrebu za intenziviranjem inspekcijskog nadzora, uključujući redovne i nenajavljene kontrole maloprodajnih objekata.

Među predloženim mjerama su i dosljednije kažnjavanje trgovaca i pravnih lica koja krše propise, kao i obavezna edukacija zaposlenih o zakonskim obavezama i štetnim posljedicama konzumiranja alkohola u mladosti.

Poseban značaj, kako navode, ima i podizanje svijesti javnosti o rizicima ranog izlaganja alkoholu te suzbijanje društvenih stavova kojima se takvo ponašanje toleriše.

Iz CEM-a poručuju da zaštita djece i mladih od alkohola nije samo zakonska obaveza već i odgovornost trgovaca, inspekcijskih organa, roditelja i cijele zajednice.

Rezultati istraživanja, prema njihovoj ocjeni, predstavljaju upozorenje da zakonska zabrana sama po sebi nije dovoljna ukoliko se ne osigura njeno dosljedno poštovanje u praksi.

(Mondo)