Skupština Srbije danas je izabrala članove skupštinskih odbora i njihove zamjenike, a rad se nastavlja sutra raspravom o članovima međunarodnih parlamentarnih delegacija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Članovi skupštinskih odbora i njihovi zamenici izabrani su uz glasove 133 poslanika, protiv je bilo 93, dok su tri poslanika nisu glasala.

Šef odborničke grupe Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić rekao je da sutrašnja rasprava o članovima parlamentarnih delagacija može da bude kratka i završena za sat vremena.

Kako je saopšteno pred kraj današnje sjednice, ministarka privrede Adriana Mesarević i ministar kulture Nikola Selaković, oboje u tehničkom mandatu, podnijeli su ostavke na te funkcije. Oni su sada poslanici na listi Srpske napredne stranke.

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izvinili su se predsjedniku i generalnom sekretaru Skupštine Srbije, svim poslanicima i građanima Srbije zbog ponašanja njihovog kolege koji je objavio fotografiju sjednice sa galerije skupštinske sale.

Na kraju sednice izvinjenje je tim povodom uputio i predsjednik Skupštine Aleksandar Čupić.