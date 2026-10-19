Pijani vozači na meti policije: Od skoro 5.000 kontrolisanih, 152 isključeno iz saobraćaja

Tokom pojačane kontrole saobraćaja policija je alkotestirala 4.923 učesnika, od kojih su 152 isključena iz saobraćaja i sankcionisana zbog vožnje u pijanom stanju, a 16 vozača zadržano je do otrežnjenja, saopšteno je iz PU Banjaluka.

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Od ukupnog broja onih koji su kažnjeni, 78 vozača imalo je između 0,31 i 0,80 promila alkohola u krvi.

"Zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,81 do 1,50 g/kg sankcionisana su 52 vozača. U službenim prostorijama do istrežnjenja zadržano je 16 vozača, koji su lišeni slobode zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg", pojašnjavaju iz policije.

Ističe se da je kod čak devet vozača utvrđena količina alkohola veća od dva promila.

Takođe, pod uticajem alkohola za volanom je zatečeno i šestoro mladih vozača, odnosno osoba mlađih od 21 godine ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva. Pored vožnje u alkoholisanom stanju, policijski službenici su tokom akcije evidentirali i 28 ostalih prekršaja, dodaje se u saopštenju.