logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pljuštale kazne u Banjaluci: Sankcionisano 374 pješaka i 326 vozača u saobraćajnoj akciji

Pljuštale kazne u Banjaluci: Sankcionisano 374 pješaka i 326 vozača u saobraćajnoj akciji

Autor Dušan Volaš
0

Tokom dvodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Banjaluci, policija je zbog nepoštovanja propisa kaznila 374 pješaka i 326 vozača. Akcija je bila primarno fokusirana na odnos vozača i pješaka, te na sankcionisanje nepropisnog prelaska kolovoza.

Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka realizovali su ovu akciju s ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti na ulicama grada.

"Tokom akcije policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 374 pješaka zbog prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza, iako se isti nalaze na udaljenosti manjoj od 100 metara", navodi se u saopštenju policije.

Na meti su se našli i vozači koji nisu poštovali pravila prvenstva prolaza. Zbog počinjenog prekršaja koji se odnosi na nepropuštanje pješaka na obilježenom prelazu sankcionisano je 326 vozača, dok je zbog ostalih prekršaja kažnjeno njih 170, pojašnjavaju iz Policijske uprave Banjaluka.

Kako bi se izbjegle saobraćajne nezgode i povećala sigurnost na putevima, nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez. Pješaci bi trebalo da se kreću isključivo namjenskim površinama, a vozači da voze sa pojačanom pažnjom i brzinu prilagode uslovima na putu, navode iz PU Banjaluka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pješaci vozači kazne saobraćaj Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ