Pljuštale kazne u Banjaluci: Sankcionisano 374 pješaka i 326 vozača u saobraćajnoj akciji

Tokom dvodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Banjaluci, policija je zbog nepoštovanja propisa kaznila 374 pješaka i 326 vozača. Akcija je bila primarno fokusirana na odnos vozača i pješaka, te na sankcionisanje nepropisnog prelaska kolovoza.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka realizovali su ovu akciju s ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti na ulicama grada.

"Tokom akcije policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 374 pješaka zbog prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza, iako se isti nalaze na udaljenosti manjoj od 100 metara", navodi se u saopštenju policije.

Na meti su se našli i vozači koji nisu poštovali pravila prvenstva prolaza. Zbog počinjenog prekršaja koji se odnosi na nepropuštanje pješaka na obilježenom prelazu sankcionisano je 326 vozača, dok je zbog ostalih prekršaja kažnjeno njih 170, pojašnjavaju iz Policijske uprave Banjaluka.

Kako bi se izbjegle saobraćajne nezgode i povećala sigurnost na putevima, nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez. Pješaci bi trebalo da se kreću isključivo namjenskim površinama, a vozači da voze sa pojačanom pažnjom i brzinu prilagode uslovima na putu, navode iz PU Banjaluka.