Dvojica pritvorenika osumnjičena su da su u zatvoru u Bijelom Polju zlostavljala ruskog državljanina, polivajući ga tečnošću i potom paleći.

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Dvojica pritvorenika iz Podgorice osumnjičena su da su u zatvoru u Bijelom Polju zlostavljali ruskog državljanina D. S, tako što su ga polivali tečnošću po glavi i potom palili, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Policija u Bijelom Polju podnijela je krivičnu prijavu protiv pritvorenika M. K. (50) i D. R. (21) koji se terete da su kao saizvršioci počinili krivična djela zlostavljanje i laka tjelesna povreda.

Na teret im se stavlja da prema Rusu postupali na ponižavajući način, kojim su grubo povrijedili njegovo ljudsko dostojanstvo, pritom mu nanoseći povrede.

Nakon kriminalističke obrade i pribavljanja medicinske dokumentacije, policija je protiv njih podnijela krivičnu prijavu po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.