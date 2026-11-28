U Republici Srpskoj od marta 2025. godine dato je 5.840 prvih i 4.311 drugih doza vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV), rečeno je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U Republici Srpskoj od marta prošle godine dato je ukupno 10.151 doza vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV), od čega 5.840 prvih i 4.311 drugih doza, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Samo tokom ove godine dato je 969 prvih i 976 drugih doza HPV vakcine.

Vakcinacija važna za prevenciju karcinoma

Iz Instituta ističu da je HPV vakcinacija značajna jer pruža zaštitu od infekcije humanim papiloma virusom, koji može uzrokovati više vrsta karcinoma.

Riječ je prvenstveno o karcinomu grlića materice, ali i karcinomima usne duplje i ždrijela, donjeg dijela debelog crijeva i polnih organa.

Vakcina je najdjelotvornija ukoliko se primi prije izlaganja virusu, zbog čega se preporučuje vakcinacija u ranijem uzrastu.

„Na taj način vakcinacija ovom vakcinom predstavlja važnu mjeru prevencije i zaštite zdravlja“, napomenuli su iz Instituta.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Besplatna vakcinacija za djevojčice i dječake

Iz Instituta su podsjetili da je 18. marta 2025. godine na snagu stupio izmijenjeni Program za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti.

U skladu sa ovim programom, preporučena vakcinacija protiv HPV-a sprovodi se kod djevojčica i dječaka uzrasta od devet do 17 godina, odnosno do navršenih 18 godina života, i za ovu starosnu grupu je besplatna.

Koliko košta vakcinacija za starije?

Osobe starije od 17 godina mogu se vakcinisati protiv humanog papiloma virusa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, gdje je na raspolaganju devetovalentna HPV vakcina „Gardasil 9“, proizvođača MSD.

Vakcinacija se obavlja od osam do 14 časova, a prethodno zakazivanje termina nije potrebno.

Prema informacijama iz Instituta, cijena jedne doze vakcine iznosi 210 KM, dok kompletna vakcinacija podrazumijeva primanje dvije doze, sa preporučenim razmakom od godinu dana između doza.

(Mondo)