HPV infekcija i trudnoća: Ginekolog otkriva šta bi svaka žena trebalo da zna

Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) jedna je od najčešćih virusnih infekcija polnog sistema, a istovremeno i tema koja izaziva brojna pitanja, naročito kod žena koje planiraju trudnoću ili su već trudne. Buduće majke često strahuju da prisustvo HPV-a može ugroziti tok trudnoće, razvoj ploda ili sam porođaj. Kako bismo razjasnili najčešće nedoumice, razgovarali smo sa prim. dr Aleksandra Kostić, ginekologom-endokrinologom.

Kako se prenosi genitalni HPV?

HPV se najčešće prenosi seksualnim putem, ali važno je naglasiti da nije neophodan sam seksualni odnos da bi došlo do infekcije. Virus se može prenijeti i direktnim kontaktom kože sa kožom, posebno u genitalnoj regiji, što objašnjava njegovu veliku rasprostranjenost u populaciji.

Zbog toga HPV infekcija može biti prisutna i kod osoba koje nemaju česte ili rizične seksualne odnose, a često protiče bez ikakvih simptoma.

Da li HPV utiče na tok trudnoće?

Prema riječima prim. dr Aleksandre Kostić, prisustvo HPV infekcije u većini slučajeva ne utiče negativno na trudnoću.

"Tipovi HPV-a koji su povezani sa razvojem raka grlića materice veoma su česti u opštoj populaciji, ali dosadašnja istraživanja nisu pokazala da oni direktno ugrožavaju tok trudnoće ili razvoj bebe. Žene koje imaju HPV mogu i treba da nastave sa uobičajenim praćenjem trudnoće, uz redovne ginekološke kontrole", objašnjava dr Kostić.

U najvećem broju slučajeva nema potrebe za dodatnim intervencijama tokom trudnoće, osim standardnog nadzora koji je dio prenatalne zaštite.

Mjere prevencije: Koliko nas kondomi zaista štite?

Iako se kondomi preporučuju kao zaštita od većine polno prenosivih infekcija, njihova efikasnost kada je u pitanju HPV je ograničena.

"Kondomi značajno smanjuju rizik od mnogih infekcija, ali ne pružaju potpunu zaštitu od HPV-a, jer se virus može nalaziti i na dijelovima kože koji nisu prekriveni kondomom", ističe doktorka.

Zbog toga se kao najefikasnija preventivna mjera danas smatra vakcinacija protiv HPV-a, koja štiti od najčešćih i najopasnijih tipova virusa.

Vakcinacija protiv HPV-a u RS

Vakcina protiv HPV-a dostupna je u Republici Srpskoj i besplatna za uzrast od 9 do 18 godina, odn. do 18. rođendana

O njenoj efikasnosti najbolje govori podatak da vakcina djeluje na devet tipova HPV virusa, koji su zajedno odgovorni za 90 odsto slučajeva karcinoma grlića materice.

Da li se genitalni HPV može liječiti?

Kada je riječ o terapiji, važno je napraviti razliku između različitih tipova HPV-a.

"Lijekovi i lokalni tretmani koji se koriste za uklanjanje genitalnih bradavicadeluju samo na određene tipove virusa, ali ne eliminišu one koji su povezani sa razvojem raka grlića materice", pojašnjava dr Kostić.

Dobra vijest je da organizam u većini slučajeva sam eliminiše HPV infekciju, bez ikakvih posljedica po zdravlje. Kod velikog broja žena virus nestane u periodu od 6 do 24 mjeseca, bez potrebe za agresivnim liječenjem, uz redovne ginekološke kontrole i Papa testove.

HPV infekcija je česta, ali u najvećem broju slučajeva prolazna i bez ozbiljnih posljedica. Kada je u pitanju trudnoća, savremena medicinska saznanja pokazuju da HPV uglavnom ne predstavlja prepreku za uredan tok trudnoće i porođaj. Prevencija, redovni pregledi i pravovremena vakcinacija ostaju ključni koraci u očuvanju reproduktivnog zdravlja.

