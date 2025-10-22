Šeranić: HPV vakcina ključna za prevenciju karcinoma – građani da vjeruju relevantnim izvorima

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić rekao je da vakcina protiv humanog papiloma virusa /HPV/ pruža mogućnost prevencije karcinoma, te poručio građanima da ukoliko imaju dileme u vezi vakcinacije, informacije o tome potraže kod relevantnih izvora.

Izvor: Grad Banjaluka

"Neprihvatljivo je da Udruženje pedijatara reaguje i opominje nas da se mnoge bolesti, koje su maltene isčezle, ponovo pojavljuju ne samo kod nas nego i u regionu", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci prije početka stručnog sastanka za zdravstvene radnike u okviru kampanje "HPV ne bira, mi možemo".

On kaže da od zdravstvenih radnika Republike Srpske očekuje da budu na usluzi građanima kako bi im dali prave informacije o vakcinaciji.

"Građane molim da te informacije traže kod relevantnih izvora, a ne kod raznih udruženja ili pojedinaca koji imaju upitnost znanja, diploma i rada", rekao je Šeranić.

On je podsjetio da vakcinacija HPV vakcinom u Republici Srpskoj traje dvije godine, da je za osobe od devete do 18. godine besplatna, ali da postoji i komercijalna vakcina za starije osobe.

Šeranić je rekao da određeni broj ljudi još razmišlja o tome da li bi vakcinisali svoju djecu, te poručio da je njima potrebno pružiti relevantne informacije.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Direktor Doma zdravlja Banjaluka Nevena Todorović rekla je da je cilj kampanje "HPV ne bira, mi možemo" podizanje svijesti stanovništva i zdravstvenih radnika o značaju vakcinacije protiv humanog papiloma virusa.

"Imali smo već predavanja o značaju vakcinacije u osnovnim školama u Banjaluci, danas držimo predavanja zdravstvenim radnicima, a u novembru imamo plan da održimo predavanja profesorima srednjih škola", navela je Todorovićeva.

Realizator kampanje Radmila Stevandić Begović istakla je da HPV virus ne bira ni pol ni uzrast.

"Svaki roditelj koji je odlučio da vakciniše svoje dijete time je pokazao da razumije da vakcina spasava život, a prevencija postaje navika", rekla je ona.

Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Marković rekao je da je HPV vakcina izuzetno efikasna i bezbjedna.

"Ona sprečava infekciju, a samim tim i sve bolesti koje su povezane sa HPV virusima. To su ne samo karcinom grlića materice nego i još pet karcinoma", rekao je Marković.

Kampanju "HPV ne bira, mi možemo" podržala je kancelarija UNICEF-a u BiH.

