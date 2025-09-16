U Banjaluci počela kampanja "HPV ne bira, mi možemo"

U Banjaluci je danas počela kampanja "HPV ne bira, mi možemo" usmjerena na podizanje svijesti o značaju prevencije, edukacije i imunizaciji protiv HPV infekcije u kojoj značajnu ulogu imaju prosvjetni radnici.

Izvor: Grad Banjaluka

Vesna Vipotnik iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske rekla je da je vakcina protiv humanog papiloma virusa (HPV) jedan od najvećih dostignuća savremene medicine i predstavlja jedan od sigurnih i efikasnih sredstava prevencije protiv raka grlića materice i drugih teških oboljenja.

Ona je naglasila da su prosvjetni radnici jedan od najznačajnijih faktora koji mogu doprinijeti povećanju promocije vakcinacije.

"Oni imaju priliku da mladima pruže znanje, da razbiju predrasude, ali i da pomognu mladima i njihovim porodicama da donesu najvažnije i najispravnije životne odluke", rekla je Vipotnikova novinarima u Banjaluci.

Ona je navela da resorno ministarstvo ostaje opredijeljeno ka unapređenju procesa imunizacije i da želi da svaka vakcina bude dostupna, posebno protiv HPV virusa, jer, kao je naglasila, nijedno dijete ne treba da oboli od bolesti koje se mogu spriječiti.

Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banjaluka Radmila Stevandić Begović rekla je da je imunizacija jedan od najefikasnijih načina zaštite zdravlja djece.

Ona je dodala da je efikasnost vakcine veća od 90 odsto, te da se u Domu zdravlja Banjaluka vakcinišu dječaci i djevojčice od devete godine do punoljetstva, a punoljetni u Institutu za zaštitu zdravlja uz plaćanje pune cijene vakcine.

Miladinka Marčeta iz Udruženja žena oboljelih od raka dojke "Iskra" naglasila je važnost prevencije, te dodala da je to put prema zdravoj porodici i društvu.

Postoji više od 200 tipova HPV, a prenosi se najčešće seksualnim putem (vaginalni, oralni, analni).

Većina infekcija je bez simptoma i prolaze spontano. Međutim, infekcije koje potraju duži niz godina kod oba pola mogu uzrokovati pojavu genitalnih bradavica (kondiloma), ali i dovesti do prekanceroznih promjena i raka grlića materice, kao i drugih karcinoma genitalne regije, usta i ždrijela.

(Srna)