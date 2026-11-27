Kontroverzni preduzetnik Robert Palić ranjen je u noge jutros oko 8.30 časova u pucnjavi ispred svoje kuće u zagrebačkom naselju Dubrava, a policija intenzivno traga za napadačem.

Izvor: Jure Divich/Shutterstock

U pucnjavi koja se jutros oko 8.30 časova dogodila u Banatskoj ulici u zagrebačkoj Dubravi povređen je muškarac, saopštila je zagrebačka policija. Kako saznaje Index, riječ je o kontroverznom preduzetniku Robertu Paliću.

Palić je na ulici povređen hicima iz vatrenog oružja i medicinski je zbrinut. Težina njegovih povreda za sada nije poznata.

Policija je obezbijedila mjesto događaja i obustavila saobraćaj Banatskom ulicom. U toku je uviđaj, a policija intenzivno traga za počiniocem.

Upucan Robert Palić

Kako se saznaje iz dobro obaveštenog izvora, upucan je Robert Palić, preduzetnik koji je već bio meta oružanog napada u Zagrebu. Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolažu hrvatski mediji, ranjen je u noge.

Hrvatski mediji takođe prenose da je Palić jutros ranjen u dvorištu ispred kuće, kao i da više nije imao policijsku zaštitu koju je dobio nakon prošlogodišnje pucnjave.