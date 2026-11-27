Nepoznati mlađi muškarac fizički je napao dijete u haustoru stambene zgrade u Banjaluci. Povrijeđenom djetetu ukazana je ljekarska pomoć.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Banjalučka policija traga za nepoznatim muškarcem mlađe životne dobi koji je 23. novembra oko 13.20 časova fizički napao dijete u haustoru stambene zgrade u Banjaluci.

Kako pišu „Nezavisne novine“ iz više izvora, riječ je o učeniku nižih razreda osnovne škole, kojem je nakon napada ukazana ljekarska pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama, dijete je najvjerovatnije samo prolazilo kroz haustor kada ga je nepoznata osoba prvo verbalno, a potom i fizički napala.

Policijski službenici nakon prijave razgovarali su sa stanarima zgrade, pokušavajući da utvrde okolnosti napada i identitet napadača.

„Policija je dolazila i raspitivala se kod stanara zgrade o tome da li su vidjeli ili čuli nešto u haustoru. Nisu detaljisali jer su tražili nekog. Dijete koje je napadnuto je najvjerovatnije prolazilo samo kroz haustor kada ga je, kako smo čuli, usred dana napao dječak ili mladić. Prvo je to bilo verbalno, a zatim i fizički. Povrijeđeno dijete je pregledao ljekar, a navodno je udareno u predjelu lica“, rekao je izvor „Nezavisnih novina“.

U okviru istrage policija je pregledala i snimke video-nadzora stambene zgrade.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrđeno je da je Policijskoj stanici Banjaluka Centar 23. novembra prijavljeno da je istog dana oko 13.20 časova nepoznato muško lice mlađe životne dobi fizički napalo maloljetnika.

Policija preduzima neophodne mjere i radnje kako bi rasvijetlila ovaj događaj i identifikovala napadača.