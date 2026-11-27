Milorad Dodik odgovorio je na kritike studenata iz Srbije, govorio o njihovom političkom programu i odnosu novih vlasti prema Republici Srpskoj.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik odbacio je kritike predstavnika Studentske liste iz Srbije, poručivši da je veći patriota od njih, dok je novim vlastima u Beogradu poslao poruku da ne diraju Republiku Srpsku.

Dodik je u intervjuu za Euronews Srbija, govorio o odnosima sa predstavnicima Studentske liste, njihovom političkom programu, podršci Aleksandru Vučiću i budućim odnosima Srbije i Republike Srpske.

„Ja sam veći patriota od njih. I u Srbiji i u Republici Srpskoj“, rekao je Dodik, dodajući da nema namjeru da se pravda zbog svojih stavova.

Negira da su studentski skupovi bili zabranjeni

Lider SNSD-a odbacio je tvrdnje da je Studentskoj listi bilo zabranjeno održavanje skupova u Banjaluci uoči izbora u Srbiji.

„Niko nije zabranjivao. Nema nijednog dokaza da je MUP zabranio bilo kome“, kazao je Dodik, tvrdeći da organizatori nisu ni tražili odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Mediji su, međutim, ranije izvještavali da studenti nisu mogli da održe skupove u Banjaluci uoči izbora u Srbiji.

Upitan da li u programu Studentske liste prepoznaje drugačiji odnos prema Republici Srpskoj u poređenju sa politikom Aleksandra Vučića, Dodik je ocijenio da su pojedini dijelovi programa deklarativno prihvatljivi, ali da određena pitanja zahtijevaju dodatno razumijevanje.

Priznao je da program Studentske liste nije pročitao prije nego što je tokom predizborne kampanje pozvao građane da glasaju protiv nje, obrazlažući to tvrdnjom da program u tom trenutku nije bio poznat.

Dodik je otkrio i da je lično telefonom kontaktirao pojedine predstavnike Studentske liste, koji su mu, prema njegovim riječima, zamjerili odnos prema studentskim skupovima i podršku Vučiću.

Ocijenio je da su studenti u Srbiji vodili i političku borbu, za razliku od studenata u Republici Srpskoj, koji su se, kako tvrdi, bavili studentskim pitanjima.

„Mi smo čuvali stabilnost i mir. Nismo željeli da se u tom pogledu miješa ovdje u Republici Srpskoj“, rekao je Dodik.

Komentarišući stav studenata da im nije potreban vođa, kazao je da nikada nije čuo za uspješan politički pokret bez lidera.

Dodik je odbacio tvrdnje da ima plan za otcjepljenje Republike Srpske, navodeći da ne govori o secesiji.

Ipak, poručio je da ne vidi razlog da Srbi ostanu u političkoj zajednici u kojoj, prema njegovim tvrdnjama, ne mogu da ostvare prava garantovana Dejtonskim sporazumom.

Kritikovao je i evropske zvaničnike, ocijenivši da su uslovi koje Evropska unija postavlja pred BiH za napredak na evropskom putu neostvarivi.

Govoreći o Aleksandru Vučiću i njegovom odnosu prema studentima, Dodik je rekao da bi mu savjetovao da studentima pruži priliku i pusti ih da rade.