U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru registrovano je Javno preduzeće "Hidrosistem Saničani" Prijedor i danas je na račun novoosnovane firme iz budžeta grada uplaćeno 3.827.000 KM koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila za zatvaranje stečaja u ribnjaku.

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Gradonačelnik Slobodan Javor je naveo da slijedi dopis Okružnom privrednom sudu u Prijedoru koji treba da provjeri ispunjenost uslova za reorganizaciju ribnjaka u stečaju, koju je skupština povjerilaca izglasala 1. oktobra, te da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju plana reorganizacije.

"Ako sud potvrdi plan, novoosnovano preduzeće postalo bi vlasnik ribnjaka, a namjenskim novcem Vlade bili bi isplaćeni svi povjerioci u ovom stečaju. Stečaj bi bio okončan i bili bi stvoreni uslovi za pokretanje proizvodnje", rekao je Javor.

On je dodao da je sa diplomiranim pravnikom Radom Bursaćem, zaposlenim u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, zaključen menadžerski ugovor za funkciju vršioca dužnosti direktora novoosnovanog preduzeća.

"U pitanju je ugovor bez zasnivanja radnog odnosa, uz naknadu od 100 KM mjesečno bruto i na period do raspisivanja javnog konkursa za izbor direktora", pojasnio je Javor.

On je najavio da će u budžetu grada za narednu godini biti planirano 200.000 KM za podršku oživljavanju ribarske proizvodnje na području Prijedora.

Stečaj u ribnjaku Saničani otvoren je 2021. godine.

(Srna)