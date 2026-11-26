Vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević saslušan je u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gdje je iznio svoju odbranu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević saslušan je danas pred tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, gdje je iznio odbranu i negirao izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret.

Odluka o njegovom daljem statusu, da li će biti pušten da se brani sa slobode po prijedlogu odbrane za odbacivanje optužbi ili će mu na prijedlog tužilaštva biti određen pritvor, biće saopštena sutra ujutru, najkasnije do 10 časova.

Tokom saslušanja ispred zgrade Palate pravde održan je i skup podrške uredniku Informera.

Vidi opis Dragan J. Vučićević saslušan u tužilaštvu: Iznio odbranu i negirao optužbe, odluka o pritvoru sutra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Podsjetimo, Vučićević je uhapšen juče u blizini zgrade televizije Informer, nakon čega je sproveden u Policijsku stanicu Voždovac, gdje mu je određeno zadržavanje.

Kako je saopštilo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, rješenje o zadržavanju donijeto je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, kao i krivično djelo ometanje pravde.

(Mondo)