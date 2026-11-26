U Okružnom sudu u Banjaluci završeno je ročište Naseru Oriću i još četvorici uhapšenih u akciji "Emisar", za koje je Tužilaštvo zatražilo pritvor zbog sumnje da su pomagali Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva, a odluka bi trebala biti poznata večeras do 22 časa.

Izvor: MUP RS

Kako je saopšteno iz Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala uputilo je sudiji za prethodni postupak prijedlog za određivanje pritvora protiv Nasera Orića, Nikoline Šljivić, Siniše Derganca, te Mesuda i Mustafe Mustafića.

Prema navodima Tužilaštva, prikupljeni dokazi ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je Naser Orić, nakon pokušaja teškog ubistva na štetu lica sa inicijalima K.P., organizovao kriminalnu grupu sa tačno podijeljenim ulogama. Cilj ove grupe, u kojoj su bili i ostali osumnjičeni, bio je da pomogne u bjekstvu osumnjičenih Đorđa Ždrala i Dalibora Bartule, spriječi dokazivanje krivičnog djela, te nezakonitim uticajem na oštećenog izdejstvuje da on da lažan iskaz kako se ne bi prikupili dokazi da je Ždrale pucao iz vatrenog oružja na njega.

Tužilaštvo Orića tereti za izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja u vezi sa pomaganjem učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, sprečavanjem dokazivanja i teškim ubistvom u pokušaju. Za ista djela, u različitim oblicima saučesništva i prikrivanja tragova, terete se i Šljivićeva, Derganc, te Mesud i Mustafa Mustafić.

Republički javni tužilac pritvor je predložio zbog opasnosti od bjekstva, bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uništiti ili sakriti dokaze, uticati na Đorđa Ždralu koji je i dalje u bjekstvu, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i težine samog djela.

Advokat Miljkan Pucar, branilac Nikoline Šljivić, izjavio je nakon ročišta da se odbrana usprotivila prijedlogu Tužilaštva, smatrajući da ne postoje zakonski osnovi da se njegovoj branjenici odredi pritvor, prenosi RTRS.

"Tužilaštvo je predložilo pritvor za sve osumnjičene iz različitih razloga, najveći razlog protiv Nasera Orića, a protiv moje branjenice Nikoline Šljivić da neće uticati na svjedoke, da neće ponoviti krivično djelo i zbog uznemiravanja javnosti", rekao je Pucar.

Današnje ročište bilo je zatvoreno za javnost, što su iz Okružnog suda obrazložili odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, koje predviđaju prisustvo javnosti tek na glavnom pretresu, ali ne i u fazi prethodnog postupka. Pucar je, međutim, ocijenio da u ovom slučaju nije bilo razloga za isključenje javnosti, dok je komentarišući ranije primjedbe Advokatske komore na način privođenja osumnjičenih naveo da je ponašanje sudske policije u sudu bilo izuzetno korektno.

"Mi advokati se i te kako bunimo na onakav način kako se to privode osumnjičeni ljudi. Zakon kaže da trebaju da imaju lisice, to nije problem, ali da im se onako guraju glave u zemlju, tako da to smatramo da nije normalno", poručio je Pucar.

Podsjećamo, petoro osumnjičenih sprovedeno je sinoć u banjalučki Okružni sud, nakon što su uhapšeni u akciji "Emisar" koju je, po nalogu Republičkog tužilaštva, sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uz podršku SIPA.