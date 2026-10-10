MUP Republike Srpske zabranio skup studenata u Banjaluci: Postoji rizik od narušavanja javnog reda i mira

Policijska uprava Banjaluka zabranila je održavanje javnog okupljanja pod nazivom „Mladi kao učesnici u društvenim tokovima“, koje je bilo najavljeno za 11. oktobar u Banjaluci.

Izvor: YouTube/Screenshot

Prema obrazloženju rješenja, odluka je donesena zbog procjene bezbjednosnih rizika i mogućnosti narušavanja javnog reda i mira.

Organizator skupa Anastasija Kalabić prijavila je okupljanje s ciljem razgovora sa građanima o ulozi mladih u društvenim i političkim procesima, kao i predstavljanja omladinskih pokreta iz susjednih zemalja.

Planirano je da skup traje od 12 do 20 časova, uz prisustvo od 50 do 100 učesnika.

Ranije je u medijima najavljeno da je u pitanju okupljanje Studentske liste u Banjaluci koja učestvuje na izborima u Srbiji 25. oktobra.

Kako se navodi u obrazloženju rješenja, policija je operativnim provjerama i analizom komentara na društvenim mrežama utvrdila da najavljeno okupljanje izaziva negativne reakcije dijela građana i pojedinih organizovanih grupa, uključujući navijačke grupe.

Kao jedan od razloga za takve reakcije navedeni su raniji javni istupi i stavovi pojedinih gostiju iz Srbije o generalima iz Republike Srpske i događajima u Srebrenici.

Izvor: Studenti u blokadi/Facebook

Policija je procijenila da bi okupljanje, u takvim okolnostima, moglo dovesti do ometanja skupa, verbalnih i fizičkih napada na organizatore i učesnike, kao i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

U obrazloženju su pomenuti i raniji incidenti, uključujući događaj u Višegradu tokom kojeg su, kako se navodi, aktivisti doživjeli neprijatnosti, a snimci su potom objavljeni na društvenim mrežama.

U postupku prijave razmatrane su lokacije za održavanje javnog okupljanja, među kojima su Park „Mladen Stojanović“ i Trg Krajine. Organizator je naknadno dostavio izmjenu prijave, predlažući da skup bude održan u Parku „Mladen Stojanović“.

Ipak, Policijska uprava Banjaluka donijela je rješenje kojim se okupljanje zabranjuje, pozivajući se na zakonske odredbe i procjenu bezbjednosnih okolnosti.

Rješenje je potpisao načelnik Policijske uprave Banjaluka Đurica Vukelić.

Protiv rješenja dozvoljena je žalba Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske u roku od 15 dana, ali ona ne odlaže njegovo izvršenje.

(Mondo)